La expectativa crece en Jujuy de cara al partido que la Argentina disputará este lunes desde las 14 frente a Austria. En una recorrida por las calles de la capital jujeña, los hinchas se mostraron confiados en una nueva victoria del equipo de Lionel Scaloni y se animaron a pronosticar resultados, goleadores y hasta las cábalas que acompañarán el encuentro.
La mayoría coincidió en que la Albiceleste volverá a imponerse con comodidad y que Lionel Messi será una de las grandes figuras de la jornada.
Embed - Cómo palpitan los jujeños la previa del partido entre Argentina y Austria
Messi, el favorito de todos
Entre los consultados, el capitán argentino fue el nombre más repetido a la hora de elegir a los posibles goleadores.
"Argentina gana 2 a 0, con goles de Messi y Lautaro Martínez", pronosticó uno de los hinchas consultados, quien además recordó la histórica fecha en la que se conmemoran los goles de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986.
Otro simpatizante fue todavía más optimista y aseguró que el conjunto nacional se impondrá por 4 a 1, con cuatro tantos de Messi. "Los cuatro goles los hace Messi", afirmó entre risas.
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Reuniones familiares, amigos y escuelas teñidas de celeste y blanco
La previa del partido también moviliza reuniones y encuentros en distintos puntos de la provincia.
Una docente contó que viajará a Perico para compartir el encuentro con sus alumnos. "Vamos a tener televisión en la escuela y les pedimos que lleven lo que quieran para alentar a la Selección", comentó, convencida de que Messi volverá a convertir.
Otros eligieron compartir el partido con amigos y familiares. Algunos prepararán un asado para seguir el encuentro, mientras que otros apostarán a una clásica picada o una pizzada, convertida ya en una cábala cada vez que juega Argentina.
Julián y Lautaro también aparecen en las apuestas
Aunque Messi lidera las preferencias, otros delanteros argentinos también fueron mencionados por los hinchas jujeños.
Un vecino pronosticó un contundente 3 a 0 con un triplete de Julián Álvarez, mientras que otro apostó por una victoria de dos o tres goles de diferencia con tantos de Lautaro Martínez y el capitán argentino.
Más allá de los nombres propios, el denominador común fue el optimismo. Ninguno de los consultados imaginó una derrota y todos coincidieron en que Argentina tiene las herramientas necesarias para seguir avanzando en la competencia.
La ilusión intacta
A pocas horas del encuentro, la ilusión se respira en las calles jujeñas. Entre cábalas, reuniones familiares y pronósticos cargados de confianza, los hinchas esperan una nueva alegría de la Selección.
Con Messi como principal esperanza y el recuerdo permanente de las grandes gestas argentinas, los jujeños ya comenzaron a jugar su propio partido mucho antes del pitazo inicial.
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