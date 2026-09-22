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22 de septiembre de 2026 - 09:46
Jujuy.

Condenaron a un hombre por delitos sexuales contra menores en Jujuy

La Justicia de Jujuy impuso nueve años de prisión efectiva a un hombre por delitos sexuales contra una niña y por agredir a quien era su pareja.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El condenado fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de encargado de la educación o guarda, corrupción de menores agravada y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, según informó oficialmente el Poder Judicial de Jujuy.

Los hechos investigados

De acuerdo con la acusación incorporada al proceso, los delitos contra la integridad sexual ocurrieron entre marzo y octubre de 2025, cuando el hombre se desempeñaba como profesor de una actividad deportiva a la que asistía la niña. La Justicia tuvo por acreditado que los hechos fueron reiterados y que el condenado se valió de la relación derivada de su función como responsable de su formación deportiva.

La sentencia también comprende otra causa en la que fue acusado de agredir físicamente a quien entonces era su pareja, provocándole lesiones durante un episodio ocurrido en octubre de 2025.

La condena se resolvió mediante juicio abreviado

El caso llegó a sentencia a través de un juicio abreviado, luego de un acuerdo entre el Ministerio Público de la Acusación, la querella particular, la defensa y el acusado. Posteriormente, el acuerdo fue homologado por los jueces intervinientes conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal de Jujuy.

Además de los nueve años de prisión efectiva, el tribunal impuso al condenado una inhabilitación absoluta por el mismo plazo y ordenó su inmediato traslado al Servicio Penitenciario provincial.

Incorporarán su perfil genético al registro nacional

La resolución establece además que, una vez que la sentencia quede firme, deberá obtenerse el perfil genético del condenado para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Dentro del acuerdo judicial también se homologó una compensación económica relacionada con los hechos y el recupero de costos generados durante la investigación penal preparatoria.

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