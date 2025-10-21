Contra el cáncer de mamas: Jujuy cuenta con licencias especiales para controles ginecológicos

En la Argentina se registran más de 22.000 nuevos casos de cáncer de mama por año en mujeres

El primer indicio del cáncer de mama es un bulto o masa reciente en la mama que la mujer o el médico pueden palpar

Estamos en octubre, "Mes Rosa ", y si bien la prevención contra el cáncer de mamas se realiza todo el año, este es un mes especial donde se intensifican los controles y campañas para concientizas sobre esta enfermedad.

En Jujuy , las trabajadoras estatales tienen derecho a dos días de licencia con goce de haberes por año para realizarse controles ginecológicos preventivos, como la mamografía y el papanicolau. La medida, establecida en la Ley provincial N° 5991 , se implementa desde diciembre de 2016 y constituye una herramienta clave en la lucha contra el cáncer de mama y cuello uterino.

La norma que se encuentra en el Estatuto de la Administración Pública y rige también para todas las empeladas de Poder Judicial como de la Policía y ha sido replicada en distintos municipios que dictaron ordenanzas similares como también campañas complementarias de concientización, como el caso de San salvador de Jujuy donde se aprobó la ordenanza Nº 7007, adhiriendo a las disposiciones contenidas en la Ley Provincial Nº 5991/2016.

Para acceder a este beneficio, las empleadas deben presentar la constancia médica correspondiente , garantizando así la justificación formal de los días utilizados.

¿Cuántos días de licencia hay en Jujuy para estudios ginecológicos?

La ley contempla 2 días laborales por año, con goce de haberes, para realizar papanicolau y mamografía. Lo establece la Ley provincial N° 5991 (diciembre de 2016), que incorporó esta licencia especial al régimen de la Administración Pública de Jujuy.

¿Desde cuándo rige?

La ley fue sancionada y promulgada en diciembre de 2016, y desde entonces rige en la provincia.

image

¿A quiénes contempla?

Contempla a todas las empleadas de la Administración Pública Provincial.

Además, hubo adecuaciones sectoriales que ratifican el beneficio, como en la Policía de Jujuy, donde se comunicó expresamente la licencia de 2 días para estudios mamográficos y ginecológicos.

En el caso de los Municipios, ellos dictaron ordenanzas espejo con el fin de concientizar y estimular al personal para realizarse los controles pertinentes.

¿Qué hay que presentar?

La ley fija el derecho a la licencia; cada organismo suele requerir la constancia/turno o certificación médica para justificar los días (el procedimiento interno puede variar por repartición).

Más del 90% de las personas diagnosticadas con cáncer de mama en etapas tempranas tienen posibilidad de curarse. Estas cifras indican que la detección temprana y el acceso a controles regulares resultan decisivos para el pronóstico.

Cada año se reportan más de dos millones de diagnósticos de cáncer de mama y unas 680.000 muertes a nivel global, según el Observatorio Global del Cáncer (Globocan), la plataforma que reúne estadísticas del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Argentina, se notifican unos 22.000 casos nuevos al año. Esta alta incidencia convierte al cáncer de mama en la principal causa de muerte oncológica en mujeres en el país. Además, se estima que una de cada ocho mujeres desarrollará la enfermedad en algún momento de su vida.

Los especialistas coinciden en que detectar el cáncer de mama a tiempo marca la diferencia y abre la puerta a tratamientos menos invasivos y más efectivos.

Los factores que se asocian

Los factores que se asocian con mayor riesgo de cáncer de mama incluyen la obesidad, consumo de alcohol, antecedentes familiares, exposición a radiación, antecedentes reproductivos y hormonales y consumo de tabaco.

La detección temprana se presenta como el factor decisivo para mejorar el pronóstico.

Métodos de diagnóstico y recomendaciones de screening

En relación a los métodos de diagnóstico, la mamografía anual es hoy la herramienta más eficaz para reducir la mortalidad, con una disminución estimada entre el 30% y el 40%. Ecografías mamarias y mamografías periódicas hacen la diferencia.

Las principales sociedades científicas —la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), el American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), la Sociedad Argentina de Mastología (SAMAS) y la Sociedad Argentina de Radiología (SAR)— recomiendan iniciar el screening con mamografía a partir de los 40 años en mujeres sin antecedentes familiares.

Para quienes tienen antecedentes, el control debe comenzar 10 años antes de la edad en que el familiar más cercano fue diagnosticado.

La ecografía mamaria se utiliza como complemento, especialmente en mujeres con mamas densas, y resulta útil para evaluar el estado de los ganglios axilares.

Tratamientos y avances médicos

El abordaje terapéutico del cáncer de mama experimentó avances significativos en los últimos años. En la actualidad el tratamiento se personaliza según el tipo y estadio de la enfermedad, e incluye cirugía, radioterapia y terapias sistémicas como quimioterapia y hormonoterapia.

Los nuevos desarrollos permiten ofrecer opciones menos agresivas, manteniendo la efectividad.

Además, la reconstrucción mamaria, un derecho garantizado en Argentina por la ley 26.872 desde 2012, se ofrece en la mayoría de los casos tras la cirugía, lo que contribuye al bienestar físico y emocional de las pacientes.