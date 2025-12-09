¿Cuánto cuesta preparar una ensalada de frutas en Jujuy?

Según explicó, el precio varía según la calidad y el tamaño: “Depende de la calidad de la cereza y del tamaño. Generalmente ahora está 13, 14, 15 mil promedio”. Aclaró además que el valor actual responde a que recién está apareciendo en el mercado: “Sí, porque recién está apareciendo. Más adelante ya va a estar un precio más eficiente.”
Pese al valor elevado, aseguró que la demanda es alta: “Sí, sí, están llevando mucho. Hay gente que consume mucho.”
Cuánto cuesta armar una ensalada de frutas
Pensando en una ensalada tradicional para las fiestas, Daniel repasó los precios de los productos más utilizados. Sin embargo, aclaró que el costo final depende del gusto de cada familia: “Depende para cada persona porque a algunos le echan de todo y otros no. Eso tiene su costo.”
Entre los precios actuales mencionó:
Banana:
“De 2.000, 2.500 hasta 3.000 o 3.500, depende del tamaño”.
Manzana:
“Tenés de 4.000, 4.500, depende del tamaño y la calidad”.
Ciruela:
“Entre 5.000 y 6.000, depende de la ciruela”.
Durazno:
“Está a 2.000, 2.500. Y después hay unos mendocinos a 4.000 o 5.000, depende”.
Naranja:
“Tenés de 2.000 a 3.000”.
En promedio, armar una ensalada de frutas completa podría rondar entre $20.000 y $25.000, aunque esto no implica comprar un kilo de cada fruta.