martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 19:19
Precios.

¿Cuánto cuesta preparar una ensalada de frutas en Jujuy?

Un vendedor detalló a Canal 4 cuánto cuestan los productos más buscados para ensaladas de frutas y celebraciones de fin de año.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ensalada de frutas.

Ensalada de frutas.

La cereza, el producto estrella de diciembre

Según explicó, el precio varía según la calidad y el tamaño: Depende de la calidad de la cereza y del tamaño. Generalmente ahora está 13, 14, 15 mil promedio”. Aclaró además que el valor actual responde a que recién está apareciendo en el mercado: “Sí, porque recién está apareciendo. Más adelante ya va a estar un precio más eficiente.”

Pese al valor elevado, aseguró que la demanda es alta: “Sí, sí, están llevando mucho. Hay gente que consume mucho.”

Cuánto cuesta armar una ensalada de frutas

Pensando en una ensalada tradicional para las fiestas, Daniel repasó los precios de los productos más utilizados. Sin embargo, aclaró que el costo final depende del gusto de cada familia: “Depende para cada persona porque a algunos le echan de todo y otros no. Eso tiene su costo.”

Entre los precios actuales mencionó:

  • Banana:

    “De 2.000, 2.500 hasta 3.000 o 3.500, depende del tamaño”.

  • Manzana:

    “Tenés de 4.000, 4.500, depende del tamaño y la calidad”.

  • Ciruela:

    “Entre 5.000 y 6.000, depende de la ciruela”.

  • Durazno:

    “Está a 2.000, 2.500. Y después hay unos mendocinos a 4.000 o 5.000, depende”.

  • Naranja:

    “Tenés de 2.000 a 3.000”.

En promedio, armar una ensalada de frutas completa podría rondar entre $20.000 y $25.000, aunque esto no implica comprar un kilo de cada fruta.

Frutas
Si guardás las bananas con el resto de las frutas se acelerará el proceso de maduración. (Foto: Archivo)

Si guardás las bananas con el resto de las frutas se acelerará el proceso de maduración. (Foto: Archivo)

¿Se esperan aumentos antes de Navidad?

El vendedor consideró que los precios no deberían subir significativamente en los próximos días: “No creo. Ya son los precios que se van a mantener. Capaz que bajan algunas cosas porque recién están saliendo.” Esto podría aplicar, por ejemplo, a la cereza.

Las frutas más vendidas del momento

Con las altas temperaturas, ciertos productos se destacan en el mostrador: “Lo que más sale, por el calor, siempre son las uvas, las naranjas, las bananas que son infaltables. Y el durazno también.”

