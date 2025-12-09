martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 07:08
Inflación.

Sorpresivo aumento del lechón para las Fiestas: a cuánto se fue

El precio del lechón tuvo un aumento inesperado en Jujuy y sorprendió incluso a los carniceros, mientras que el resto de los cortes de cerdo se mantuvo casi sin cambios.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Aumento del lechón.

Aumento del lechón.

“Solo aumentó el lechón, alrededor del 50%. Para estas fechas sube porque mucha gente compra más por las fiestas de fin de año”, señaló Chávez.

¿Cuánto cuestan hoy los cortes de cerdo?

El carnicero detalló los valores actuales en el mercado local:

  • Pierna y paleta: $7.500 el kilo

  • Costilla: $10.500

  • Matambre de cerdo: $18.000

  • Lechón: estaba a $15.000 el kilo, pero se venderá más caro por el aumento y se estima que su precio rondará en los 20 mil pesos.

Chávez remarcó que, pese a este incremento puntual, el cerdo se mantuvo estable durante el año, con una suba aproximada del 10%. El fuerte salto del lechón fue para él una sorpresa: “Lo del lechón me llamó la atención. El resto prácticamente no se movió.”

carne de cerdo
Carne de cerdo.

Carne de cerdo.

Ventas en baja

El consumo tampoco atraviesa un buen momento.

“Las ventas están por el piso últimamente. La gente pregunta o lleva poquito. Bajaron bastante a comparación de otros años”, lamentó.

Por eso espera que no haya más aumentos para poder mantener los precios actuales y reactivar las ventas en los días previos a Navidad y Año Nuevo.

Los cortes más elegidos y los más rendidores

En cuanto a las preferencias del público, Chávez indicó:

  • Más vendidos: costeleta y costilla.

  • Menos buscado: pierna (aunque gran parte se usa para elaborar chorizos y butifarras).

Y dejó una recomendación para quienes buscan rendir el presupuesto: “El corte que más rinde es la pierna: es prácticamente todo carne.”

Embed - Reinaldo Chávez - Sorpresivo aumento del lechón para las Fiestas: a cuánto se fue

En Jujuy la venta de carne cae

En medio de un diciembre históricamente asociado a un aumento en la demanda de carne, los comerciantes de Jujuy observan un comportamiento distinto.

Según detallan, la gente compra poco, solo lo que necesita para el día, y evita cargar la heladera o planificar compras grandes. “La plata no alcanza, y el dinero no rinde”, sintetizó Reinaldo Chavez, quien tiene 40 años de experiencia en el sector.

Este cambio de hábito no solo reduce el ticket promedio, sino que además genera menor previsibilidad para los comercios, que usalmente se apoyan en las ventas previas a las fiesta para equilibrar el año.

En medio de la tensión cambiaria, el Gobierno elimina retenciones a la carne
Baja de venta de carne.

Baja de venta de carne.

La baja en la demanda lleva varios meses, pero según comentó Reinaldo, se acentuó en las últimas semanas. Según los datos aportados por el carnicero, el consumo cayó un 50% respecto al mismo período del año pasado. La diferencia se nota especialmente porque diciembre suele ser una etapa donde las ventas repuntan.

El comportamiento de los clientes también impacta de forma dispar en algunos cortes. El puchero, por ejemplo, dejó de ser una elección frecuente. “Yo creo que eso ya casi nadie lo lleva”, aseguró.

En paralelo, se observan variaciones de precios incluso dentro de la misma semana. El peceto, uno de los cortes más pedidos en esta época, subió de 16–17 mil pesos el sábado a 20 mil pesos actualmente.

