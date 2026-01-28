miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 12:06
Campo Verde.

Detienen a un hombre acusado de incendiar la casa de su expareja en Jujuy

El arresto tuvo lugar esta madrugada en San Salvador de Jujuy. El acusado permanecía prófugo desde el ataque ocurrido el 16 de enero.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Incendió la casa de su ex pareja en Jujuy.

Incendió la casa de su ex pareja en Jujuy.

El detenido se encontraba intensamente buscado desde el ataque ocurrido el viernes 16 de enero, cuando una vivienda precaria fue destruida por el fuego. El hecho generó alarma en la zona y derivó en una investigación judicial por un grave episodio de violencia.

Actualmente, el hombre permanece alojado en una dependencia policial, a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones procesales correspondientes.

El operativo de búsqueda y la detención

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, la detención estuvo a cargo de efectivos de la División Capturas de la Brigada de Investigaciones, quienes lograron localizar al imputado durante un operativo realizado en horas de la madrugada.

La intervención del MPA permitió impulsar de manera inmediata las actuaciones judiciales. El 16 de enero, el Juzgado interviniente libró una orden de detención, allanamiento, registro y secuestro, la cual comenzó a ejecutarse desde el día siguiente.

A partir de esa medida, se desplegó un intenso operativo de búsqueda en distintos puntos de la provincia, con tareas investigativas y rastrillajes que se extendieron durante varios días.

La causa judicial y la situación procesal

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal especializada en violencia de género, María Emilia Curten Haquim, quien requerirá la prisión preventiva del acusado. La resolución quedará en manos del juez que corresponda por turno.

El proceso judicial avanza bajo la órbita del fuero penal, con intervención directa del MPA y seguimiento de las medidas dispuestas por el Juzgado.

El incendio que destruyó la vivienda

El hecho que originó la causa ocurrió durante la tarde del viernes 16 de enero de 2026 en el asentamiento Alto Verde, en la zona de Campo Verde. De acuerdo con la denuncia, el acusado ingresó a la vivienda precaria de su expareja y provocó el incendio de manera intencional.

La casa fue consumida por las llamas en su totalidad, lo que dejó a la mujer sin pertenencias. Vecinos del lugar alertaron de inmediato al sistema de emergencias 911 al advertir el fuego y señalaron que el agresor se dio a la fuga tras iniciar el incendio.

Efectivos policiales acudieron al lugar y constataron los daños totales en la estructura de la vivienda.

Según consta en la denuncia radicada en la Seccional 50, alrededor de las 5.30 de la madrugada la mujer, de 46 años, recibió un mensaje de un vecino que la alertó sobre el incendio de su casa.

Al llegar al lugar, comprobó que el fuego había destruido por completo el inmueble. Un vecino indicó que el autor del ataque fue la expareja de la denunciante, un hombre conocido en el barrio y señalado por antecedentes de denuncias previas por violencia de género y medidas de restricción.

Ni la mujer ni sus hijos se encontraban en el interior de la vivienda al momento del incendio, por lo que no se registraron personas heridas.

