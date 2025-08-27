Develan los resultados de las pericias en los celulares de Matías Jurado

La justicia de Jujuy sigue avanzando en la causa que investiga a Matías Jurado , hombre de 37 años detenido y sospechado de ser un asesino serial que atacaba a personas en situación de calle o vulnerables. Está imputado por homicidio con ensañamiento en dos oportunidades , y hasta el momento se confirmó mediante análisis de ADN que restos encontrados en su vivienda pertenecen a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa .

Entre los elementos secuestrados en el domicilio del imputado, más de 10 celulares fueron sometidos a pericias exhaustivas . Sin embargo, los resultados no arrojaron información útil para esclarecer la causa.

“Los celulares secuestrados en la casa de Matías Jurado son muy viejos y no hay información relevante para la causa ”, señaló el fiscal Sergio Lello Sánchez . El funcionario explicó que los dispositivos no pudieron vincularse con las personas desaparecidas , y que se continúa investigando su procedencia.

"Los teléfonos fueron activados originalmente entre 2018 y 2019 y se describen como bastante precarios , por lo que podrían provenir de robos u otros hechos ajenos a la investigación , aunque no se confirmó nada al respecto", indicó.

El fiscal confirmó además que se está analizando una tarjeta de datos hallada entre los elementos secuestrados, con el objetivo de determinar si puede aportar información sobre las víctimas o sobre la actividad del imputado. “Se está tratando de rastrear quiénes son los propietarios de los equipos”, detalló Lello Sánchez.

Crimen en Jujuy Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

Matías Jurado permanece detenido

Matías Jurado permanece detenido en el penal de Gorriti, aislado del resto de los internos por razones de seguridad. Los testimonios de su sobrino y de vecinos describen al imputado como violento y temible, con un modus operandi que consistía en atraer a sus víctimas los días viernes mediante promesas de alcohol o trabajo, para luego asesinarlas.

En la vivienda de Jurado se hallaron restos de sangre y elementos quemados, y el caso continúa bajo análisis forense intensivo. Aunque los celulares no aportaron información clave, la investigación se concentra ahora en otros elementos que podrían esclarecer la identidad de más víctimas y confirmar la extensión de sus crímenes.