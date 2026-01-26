Es ex alumno de la ETP y creó una prótesis biónica que cambió la vida de una joven

Antonio Petruele, actual alumno de la UNC quien creó una prótesis biónica para una joven sin mano.

Un exalumno de la ETP (Escuela Técnica Provincial) de San Salvador de Jujuy creó una prótesis biónica diseñada para permitirle a una joven manejar su auto manual. Él es Antonio Petruele , de 21 años e integró un equipo multidisciplinario que desarrolló este dispositivo en el marco de programas de innovación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con un fuerte aporte jujeño.

FNE 2025. La ETP y un mensaje importante: cuidar a los animales en peligro de extinción

Petruele, quien estudia Ingeniería Biomédica en la UNC, recordó en una nota en Canal 4 cómo su paso por la ETP le dio una base sólida para enfrentar la carrera universitaria. "Estaba inclinado por la Ingeniería Informática en la UNJU, y un compañero (Santi) me contó sobre Ingeniería Biomédica. Me puse a investigar, vi el plan de estudios y me encantó", relata en exclusiva a Todo Jujuy.

Los primeros años en la facultad fueron fluidos gracias a esa preparación técnica. "Salí de la ETP con buena base en matemáticas y física , materias troncales. Con el profesor Pablo Gutiérrez vimos análisis matemático y yo ingresé a la facultad sabiendo integrar y derivar", explica, subrayando cómo esa formación fue clave para su arranque.

El proyecto nació a finales de 2024 , durante las horas de compromiso social y estudiantil de Petruele. Todo giró en torno a Mili Vásquez , una joven con un miembro residual (muñón) en un brazo , quien necesitaba una prótesis para manejar su auto manual. "Junto a los coordinadores jujeños Andrés Gutiérrez y Franco Mamani, tiré la idea y ellos confiaron", cuenta. En 2025, un llamado de Gutiérrez sobre el Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNC les abrió las puertas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Secretaria de Extension UNC (@unc.extension)

El equipo trabajó en el PECIT (Programa de Educación, Ciencia y Tecnología de la UNC), un espacio dedicado a robótica para jóvenes y niños, y al uso de impresoras 3D. "Acá nació todo. Nos dieron el espacio para desarrollar, hacer pruebas, meter mano a la electrónica", detalla Petruele.

Materiales y desafíos técnicos

La prótesis se fabricó con materiales accesibles y sostenibles: PLA (un termoplástico biodegradable derivado de almidón de maíz, yuca o caña de azúcar), una base de férula cortada para introducir electrodos, Arduino como plataforma de hardware y software libre con microcontrolador, y un sensor mioeléctrico que captura señales musculares, las amplifica y las envía al Arduino para activar el movimiento.

El camino no fue sencillo. "Fallar nos pasó muchas veces. A una de las chicas le funcionaba y cuando llegaba Mili, no andaba. Pero siempre recibimos la estimulación del equipo para no darnos por vencidos", admite. Una solución clave fue adaptar un MPU en su otra mano: al moverla, la prótesis respondía. "La idea es llegar al sensor mioeléctrico y adaptarlo a ella", concluye, optimista sobre futuras mejoras.

Este proyecto no solo resalta el talento jujeño en ciencia y tecnología, sino que demuestra cómo la formación técnica local puede generar impacto social a nivel nacional.