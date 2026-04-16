FENOA 2026: Jujuy fue sede de una nueva edición

Se realizó en Jujuy una nueva edición del FENOA (Foro Económico del NOA) , que reunió a referentes políticos, empresarios y analistas para debatir los desafíos del desarrollo regional. El evento fue organizado por la Fundación Federalismo y Libertad (FyL) , en cooperación con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.

José Guillermo Godoy , presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, dijo que “ FENOA es un programa que la fundación realiza desde hace más de una década . Lo hace en Tucumán, normalmente como epicentro de este foro, y hemos decidido llevarlo a Jujuy en una prueba piloto, una primera edición”.

“Es un programa bastante completo porque arranca con una mirada general sobre el clima social y político . Después un panel sobre agenda económica para entender un poco el proceso económico argentino. Y después ya vienen paneles donde trabajamos más cuestiones sectoriales”, detalló.

Desde su primera edición en 2014, el foro convoca a referentes del sector público, líderes empresariales, analistas económicos y actores del sistema político , con el objetivo de debatir la agenda de desarrollo de las provincias y su articulación con la agenda nacional.

“La idea es que estos espacios sirven para que la sociedad civil, jóvenes, estudiantes, personas interesadas, empresarios o personas que tengan que tomar decisiones, tengan elementos, herramientas para tener una visión más comprensiva de todo el proceso político, tanto provincial como nacional, y puedan tomar decisiones”, destacó.

“Venimos sancionando leyes muy importantes”

El senador de La Libertad Avanza Ezequiel Atauche, se refirió a las reformas estructurales desde Nación para promover el desarrollo del NOA. “Nosotros venimos sancionando leyes muy importantes para el NOA”, subrayó.

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“Hay un trabajo en infraestructura, en volver a poner en funcionamiento los trenes, en empezar a mejorar todas las cuestiones logísticas que le hacen falta al norte argentino para terminar de resolver sus temas de costo y poder de esa forma salir más rápido al extranjero”, indicó.

“Desde La Libertad Avanza tenemos legisladores de todo el NOA, y trabajamos juntos porque entendemos que hay una diferencia entre el sur, el centro y el norte, y que necesitamos que las leyes se adapten un poco a la realidad de cada una de las regiones del país”, destacó.

Sobre la realidad nacional, dijo que tras escuchar a Javier Milei “la verdad que lo vi muy fuerte, lo vi muy decidido. Va a profundizar el camino que ha elegido. Él entiende que bajar los gastos del Estado es lo más importante”.

Sobre los datos de la inflación de marzo, Atauche dijo que la inflación mayorista “está cayendo, que es la inflación que se anticipa. Entonces entendemos que va a caer la inflación, va a caer el riesgo país. Todo esto tiene que ver con la confianza que está teniendo tanto el inversor argentino como el inversor extranjero en este país”, cerró.

“Un foto muy importante”

El diputado provincial del Frente Jujuy Crece Adriano Morone, abordó la dinámica legislativa en torno a las reformas provinciales y aseguró que es “ un foro importante con una gran cantidad de temas vinculados al desarrollo económico y al desarrollo productivo”.

Jujuy sede del FENOA 2026 Jujuy sede del FENOA 2026

Aseguró la importancia del “rol del poder legislativo en el proceso de transformación que ha tenido nuestra provincia en los últimos años, donde se han aprobado una gran cantidad de leyes, como las leyes de promoción de inversiones, de fomento y desarrollo de distintos sectores”.

“Tratando de pensar entre todos y poner sobre la mesa una agenda de reformas que permita que este crecimiento que ha tenido Jujuy, que según distintas consultoras nacionales es una de las tres provincias que más ha crecido en la última década, se convierta en un desarrollo sostenible”, agregó.

“El Gobernador (Carlos Sadir) nos ha remitido una ley de grandes inversiones también, una ley que estamos tratando en las comisiones, para inversiones de envergadura y también anunció algo que es muy importante, que es un nuevo régimen provincial de economía del conocimiento, entendiendo que allí hay también una oportunidad y que Jujuy tiene que hacer una apuesta fuerte en ese sentido”, insistió Morone.

“Me parece importante además integrar otros sectores, como por ejemplo el de la minería, que está teniendo un boom impresionante. Hoy el 80 % del total de las exportaciones de nuestra provincia provienen de la actividad minera”, indicó.

Destacó también las zonas francas y el Corredor Bioceánico de Capricornio, “donde la legislatura integra el Consejo de Desarrollo de este corredor, que va a ser muy importante para la integración regional y para el fomento de las economías regionales”.