El Colegio FASTA San Alberto Magno realizará este viernes 3 de julio una campaña de donación de sangre en colaboración con el Centro Regional de Hemoterapia. La jornada tendrá lugar de 8 a 13 en las instalaciones de la institución, ubicadas en Río Blanco.

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Rosario Castillo, alumna del establecimiento, explicó que la iniciativa es impulsada principalmente por los estudiantes de la promoción y tiene como objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia de donar sangre.

Embed - Habrá una campaña de donación de sangre en el Colegio FASTA San Alberto Magno

La campaña se desarrollará bajo el lema “Tu sangre es semilla de esperanza” y estará abierta a personas de entre 16 y 65 años.

En el caso de los menores de edad, deberán concurrir acompañados por sus padres o tutores. Castillo señaló que se trata de una actividad que el colegio organiza todos los años junto a los estudiantes de quinto año.

“Los esperamos este viernes desde las ocho hasta la una del mediodía”, invitó la alumna durante una entrevista en Arriba Jujuy.

Los requisitos para donar sangre

Las personas interesadas en participar deberán presentar un documento de identidad, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.

También deberán haber descansado al menos seis horas antes de concurrir. Quienes se hayan realizado tatuajes o colocado piercings deberán esperar seis meses para poder donar.

Durante la entrevista también se indicó que las mujeres que hayan donado deberán esperar dos meses para volver a hacerlo, mientras que los hombres tendrán que aguardar tres meses.

Feria de Ciencias con más de 40 colegios

Además de la campaña solidaria, el Colegio FASTA San Alberto Magno es sede de una Feria de Ciencias en la que participan más de 40 instituciones educativas de San Salvador de Jujuy y del interior provincial.

La propuesta reúne proyectos tecnológicos y trabajos relacionados con la naturaleza. Entre las iniciativas presentadas se encuentran investigaciones sobre distintos tipos de radiación y un proyecto para crear un cargador mediante energía generada por el movimiento.

La feria puede ser visitada por la comunidad en las instalaciones del colegio, en Río Blanco.