Hoy finaliza la inscripción presencial para el ingreso a primer año 2026

Este miércoles 17 de diciembre culmina el plazo para la inscripción presencial correspondiente al ingreso a primer año 2026, luego de haberse realizado la semana pasada el tercer y último sorteo de vacantes y de publicarse los listados actualizados de estudiantes con banco asignado.

Durante esta semana, las familias debieron acercarse de manera personal a la institución educativa asignada para confirmar la vacante y presentar la documentación requerida. Desde el Ministerio de Educación recordaron que quienes no completen este trámite pueden perder el banco, el cual será reasignado a otro estudiante.

La inscripción presencial es obligatoria tanto para los colegios que registraron sobredemanda como para aquellos establecimientos que contaban con vacantes disponibles, por lo que resulta un paso indispensable para asegurar el ingreso al nivel secundario.

Ingreso a primer año Ingreso a primer año (foto ilustrativa) Documentación requerida Para completar la inscripción definitiva al ingreso a primer año 2026, los tutores deberán presentar original y copia de la siguiente documentación en la escuela asignada: Constancia alfanumérica de alumno regular de 7° grado .

DNI del estudiante .

DNI del padre, madre o tutor responsable .

Partida o certificado de nacimiento (no excluyente).

Ficha de salud (no excluyente). Las autoridades educativas recomiendan a las familias verificar que la documentación esté completa antes de concurrir a la institución, a fin de evitar demoras y asegurar la confirmación de la vacante.

