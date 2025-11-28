Increíble: cae nieve en el Norte en medio de la ola de calor que afecta a gran parte de Jujuy

En la zona de Nueva Pirquitas y Mina Pirquitas, una lectora de Todo Jujuy registró imágenes impactantes de agua nieve y granizo cayendo durante la tarde de este viernes, un contraste llamativo frente al calor extremo que domina el resto del territorio provincial.
WhatsApp Video 2025-11-28 at 17.52.56
Mina Pirquitas, ubicada en el departamento Rinconada, es una localidad de altura donde estos fenómenos pueden darse incluso fuera de temporada. Sin embargo, el marcado contraste con las altas temperaturas en el llano generó sorpresa entre los pobladores y en redes sociales.
WhatsApp Video 2025-11-28 at 17.53.19
Este fenómeno, también se registra en el Hornocal y zonas aledañas.