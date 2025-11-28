viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 18:21
Increíble: cae nieve en el Norte en medio de la ola de calor que afecta a gran parte de Jujuy

Un fenómeno inesperado sorprendió al Norte: cae agua nieve y granizo. Un fenómeno inusual que ocurre en simultáneo con alertas por calor y tormentas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Mientras gran parte de la provincia atraviesa una intensa ola de calor, con temperaturas que superan los 35 grados en San Salvador de Jujuy y un alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por altas temperaturas y tormentas, un fenómeno completamente inesperado sorprendió a los habitantes de parte de la Puna y Quebrada.

image

En la zona de Nueva Pirquitas y Mina Pirquitas, una lectora de Todo Jujuy registró imágenes impactantes de agua nieve y granizo cayendo durante la tarde de este viernes, un contraste llamativo frente al calor extremo que domina el resto del territorio provincial.

WhatsApp Video 2025-11-28 at 17.52.56

Mina Pirquitas, ubicada en el departamento Rinconada, es una localidad de altura donde estos fenómenos pueden darse incluso fuera de temporada. Sin embargo, el marcado contraste con las altas temperaturas en el llano generó sorpresa entre los pobladores y en redes sociales.

WhatsApp Video 2025-11-28 at 17.53.19

Este fenómeno, también se registra en el Hornocal y zonas aledañas.

El SMN mantiene vigentes las alertas por el calor extremo y advierte que las tormentas aisladas podrían continuar en distintas zonas del norte jujeño en las próximas horas.

Hermosa nevada que nos tocó en los 4.200 msnm en el día de hoy

