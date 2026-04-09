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9 de abril de 2026 - 09:12
Jujuy,

Interrupción programada de energía en San Antonio

En la jornada de hoy jueves 8 de abril se llevarán adelante mejoras programadas que requieren interrupción del servicio en San Antonio de 9 a 14hs.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Corte de arboles
Interrupción programada de energía en San Antonio

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De acuerdo a lo comunicado, la interrupción afectará al barrio B° 30 viviendas Snopek, Loteo Mama Pacha y zonas aledañas. La medida responde a tareas de despeje arbóreo y recambio de postes lo que requieren suspender el suministro eléctrico durante un lapsus de tiempo.

San antonio
Interrupción programada de energía en San Antonio

Interrupción programada de energía en San Antonio

Mejoras programadas que requieren interrupción del servicio en San Antonio

Horario: de 9:00 a 14hs

Zona: B° 30 viviendas Snopek, Loteo Mama Pacha y zonas aledañas.

Tareas: se realizará el retiro controlado de ramas y recambio de postes deteriorados

Por qué será el corte de energía

Según se indicó, las tareas previstas corresponden a despeje arbóreo, un operativo habitual para retirar ramas o vegetación que puedan interferir con las líneas eléctricas y generar inconvenientes en la prestación del servicio.

Se realizará el retiro controlado de ramas que están en contacto o muy cerca de la red eléctrica, para prevenir fallas, chispas o interrupciones y así reducir riesgos durante vientos o tormentas.

Además se cambiarán postes deteriorados por nuevos para evitar caídas o fallas estructurales.

Qué tener en cuenta durante la interrupción

Ante este tipo de cortes programados, se recomienda a los usuarios tomar precauciones básicas, especialmente si utilizan electrodomésticos sensibles o equipos que dependan del suministro continuo.

También es importante considerar que el horario informado es aproximado, por lo que el restablecimiento puede concretarse dentro de la franja prevista una vez finalizados los trabajos.

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