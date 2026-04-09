Interrupción programada de energía en San Antonio

La empresa prestataria del servicio informó una interrupción programada de energía eléctrica para este jueves 8 de abril en la ciudad de San Antonio . El corte está previsto entre las 9 hasta las 14hs.

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De acuerdo a lo comunicado, la interrupción afectará al barrio B° 30 viviendas Snopek, Loteo Mama Pacha y zonas aledañas. La medida responde a tareas de despeje arbóreo y recambio de postes lo que requieren suspender el suministro eléctrico durante un lapsus de tiempo.

Tareas: se realizará el retiro controlado de ramas y recambio de postes deteriorados

Por qué será el corte de energía

Según se indicó, las tareas previstas corresponden a despeje arbóreo, un operativo habitual para retirar ramas o vegetación que puedan interferir con las líneas eléctricas y generar inconvenientes en la prestación del servicio.

Se realizará el retiro controlado de ramas que están en contacto o muy cerca de la red eléctrica, para prevenir fallas, chispas o interrupciones y así reducir riesgos durante vientos o tormentas.

Además se cambiarán postes deteriorados por nuevos para evitar caídas o fallas estructurales.

Qué tener en cuenta durante la interrupción

Ante este tipo de cortes programados, se recomienda a los usuarios tomar precauciones básicas, especialmente si utilizan electrodomésticos sensibles o equipos que dependan del suministro continuo.

También es importante considerar que el horario informado es aproximado, por lo que el restablecimiento puede concretarse dentro de la franja prevista una vez finalizados los trabajos.