martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 18:47
Tradición.

Jujuy celebra la copla: Purmamarca recibe el 41° Encuentro de Copleros

Copleros y copleras de toda la provincia se reunirán en Purmamarca para compartir una tradición comunitaria que cumple 41 años en Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Encuentro de Copleros 2025

Encuentro de Copleros 2025

Purmamarca volverá a convertirse en el escenario de una de las expresiones culturales más profundas del norte argentino. El 41° Encuentro de Copleros se realizará el sábado 10 de enero de 2026, desde las 15 horas, y reunirá a copleros y copleras de distintos puntos de Jujuy y del país.

La confirmación fue realizada por la Comisión Organizadora, que destacó que el encuentro “no es una competencia, sino un espacio de comunidad”, donde la copla se comparte como forma de identidad viva.

Encuentro de copleros: una tradición que cumple 41 años en Purmamarca

El Encuentro de Copleros se sostiene desde hace más de cuatro décadas gracias al esfuerzo colectivo de la comunidad purmamarqueña. A lo largo de sus ediciones, logró consolidarse como un evento único por sus características, no responde a intereses comerciales ni partidarios, y se organiza a partir de la colaboración, la donación y el compromiso de vecinos, instituciones y participantes.

Hace 41 años lo hacemos y vamos a seguir haciendo este hecho cultural único, por sus características. Un encuentro que prioriza los valores comunitarios por sobre cualquier otra cosa, que no tiene una lógica comercial ni una lógica partidaria”, señalaron desde la organización en diálogo con TodoJujuy.

Copleros de Jujuy y de todo el norte

Cada edición convoca a voces de distintos puntos del país, con una fuerte presencia de copleros y copleras de la Quebrada y la Puna. En las semanas previas, la expectativa vuelve a sentirse en todo el norte.

“Estamos recibiendo mensajes por redes sociales de Catamarca, de Tucumán, de Salta, pero el grueso de copleros y copleras viene de las localidades de la Quebrada y de la Puna”, explicó Marina Vilte como miembro de la Comisión Organizadora.

Marina Vilte - Encuentro de Copleros

Homenajes y memoria colectiva

El Encuentro comenzará con un acto de apertura que tendrá un momento emotivo. Como cada año, se rendirá homenaje a copleros y copleras que fallecieron en el último tiempo, así como a vecinos y vecinas de Purmamarca que dedicaron su vida a sostener esta tradición.

“El acto de apertura tiene como principal motivo homenajear a copleros y copleras que ya no están, y a vecinos que colaboraron toda su vida para que este encuentro nunca pierda sus principios”, remarcó Marina a TodoJujuy.

La ceremonia se realizará en inmediaciones del Viejo Algarrobo, un espacio cargado de simbolismo para la comunidad.

“Año tras año lo anunciamos sabiendo lo que cuesta llegar a este momento, pero también con la certeza de que vamos a salir adelante una vez más, gracias al compromiso de toda la comunidad”, remarcó Marina en representación de toda la comisión que lleva adelante la organización.

encuentro de copleros 22.jpg
Encuentro de Copleros - Purmamarca - Jujuy

Encuentro de Copleros - Purmamarca - Jujuy

