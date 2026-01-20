martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 09:29
Economía.

Jujuy entre las provincias donde más cuesta llenar el changuito: cuánto pagó una familia en diciembre

El costo del changuito volvió a subir en Jujuy y la provincia quedó otra vez entre las diez más caras del país, según un informe nacional sobre alimentos y bebidas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Compra supermercado

Compra supermercado

El costo de la canasta de alimentos y bebidas volvió a golpear el bolsillo de las familias jujeñas. Según el relevamiento de la consultora Analytica respecto a una compra mensual de clase media en los principales supermercados online del país, Jujuy se ubicó entre las diez provincias donde más subió el valor del changuito durante diciembre de 2025, con un incremento mensual del 3%.

Con esta actualización, el gasto promedio para una familia integrada por dos adultos y dos menores alcanzó los $823.593. Tres meses antes, en septiembre de 2025, la misma compra costaba $756.082, por lo que el incremento trimestral fue de $67.511, equivalente a un 8,9%.

image

Jujuy entre las provincias con mayores subas del país

El informe nacional reveló que las provincias con mayores aumentos en diciembre fueron:

  • San Juan (3,9%)
  • Salta (3,7%)
  • Resto de la Provincia de Buenos Aires (3,5%)
  • Corrientes (3,3%)
  • San Luis y Catamarca (3,1%)
  • Jujuy y La Rioja (3%)

Mientras tanto, Formosa registró el incremento más bajo del país, con un 1,3%. A continuación, el mapa siguiente muestra el costo de cada changuito por jurisdicción:

image

Los alimentos que más subieron en diciembre en Jujuy

La inflación de diciembre de 2025 en San Salvador de Jujuy fue del 2,9%, pero el rubro Alimentación y bebidas registró una suba superior al promedio: 3,4%, según el último informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC).

Uno de los grupos con subas más fuertes fue el de las carnes, con incrementos de dos dígitos en algunos cortes:

  • Carne picada: +10,2%
  • Nalga: +7,9%
  • Cuadrada: +7,2%
  • Cuadril: +6,2%
  • Asado: +5,4%

Si bien diciembre mostró subas heterogéneas, los datos reflejan que las carnes, frutas y verduras fueron los alimentos que más aumentaron, cerrando el año con presión inflacionaria sobre los productos esenciales de la mesa jujeña.

image

Contexto nacional: llenar el changuito ya roza los $900.000

A nivel país, las familias necesitaron casi $900.000 en diciembre para cubrir la canasta mensual de alimentos y bebidas. Santa Cruz volvió a posicionarse como la provincia más cara, con un promedio de $890.350 por changuito.

El estudio “Changuito Federal” compara precios en supermercados online de todo el país, manteniendo mismas marcas y presentaciones para garantizar equivalencias entre regiones.

Ajustes en el consumo: encuesta de TodoJujuy

Embed - Ajustes en el consumo: cómo hacen los jujeños para llegar a fin de mes

