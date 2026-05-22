Lanzarán en Jujuy una plataforma para bajar el consumo y ahorrar energía en empresas

Plataforma para bajar el consumo y ahorrar energía - Imagen generada con IA

La provincia será sede este jueves del lanzamiento de EFICENZA NET ZERO , una plataforma digital orientada a la transición energética y la sostenibilidad empresarial que busca ayudar a empresas, industrias y gobiernos a reducir costos, optimizar consumos y medir el impacto ambiental.

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La presentación oficial se realizará este 22 de mayo a las 18 en NUBIMETRICS, en San Salvador de Jujuy , y estará enfocada principalmente en empresas e industrias interesadas en mejorar su eficiencia energética. En diálogo con Canal 4, la arquitecta Irma Padilla, CEO de EFICENZA, explicó que la propuesta apunta a “descarbonizar” edificios y procesos productivos.

“Descarbonizar significa dejar de usar combustibles fósiles para todo lo que usamos, trabajamos y vivimos”, explicó Padilla durante la entrevista.

En ese sentido, remarcó que actualmente tanto las viviendas como las empresas dependen constantemente de la energía para funcionar. “Desde que nos levantamos usamos energía para desayunar, para ducharnos o para prender la televisión. Las industrias también necesitan energía para producir” , sostuvo.

La especialista explicó que el objetivo principal es reducir el consumo de recursos y hacer más eficiente el uso de electricidad, agua y gas.

Reducir costos y mejorar la rentabilidad

Uno de los puntos centrales de la plataforma es el ahorro económico que puede generar en empresas e industrias. “El primer beneficio es reducir los costos fijos de electricidad, que hoy son muchísimos”, afirmó.

Incluso, detalló un caso concreto donde lograron disminuir significativamente una factura energética: “Reducimos en enero una factura en 13 millones de pesos en una agroindustria”. Según explicó, ese ahorro permitió a la empresa reinvertir en mejoras eléctricas y, al mismo tiempo, reducir emisiones contaminantes.

Cómo funciona la plataforma

País indicó que el trabajo comienza con auditorías energéticas para detectar oportunidades de mejora. “Los primeros dos meses hacemos la auditoría energética y propuestas de mejora. Inmediatamente el cliente ve la disminución de costos en su factura”, señaló.

Además, comentó que existen distintas alternativas según el nivel de inversión que cada empresa pueda realizar, desde mejoras simples hasta sistemas fotovoltaicos de mayor escala. La plataforma también incluye una calculadora y un analizador de facturas eléctricas gratuito para viviendas. “Creemos que el sector residencial es uno de los que más necesita entender qué está pasando con su energía”, explicó.

Embed - Lanzarán en Jujuy una plataforma para bajar el consumo y ahorrar energía

Financiamiento y sostenibilidad

Durante la entrevista, la CEO de EFICENZA destacó que actualmente existen líneas de financiamiento y programas nacionales que buscan impulsar este tipo de iniciativas. Entre ellos mencionó el programa Kit 4.0, que permite acceder a una bonificación del 50% en los servicios vinculados a eficiencia energética.

Padilla remarcó que las exigencias internacionales en materia ambiental ya empiezan a impactar en distintos sectores productivos. “Los proveedores mineros son quienes hoy necesitan reportes ESG y cálculos de huella de carbono”, explicó. Según indicó, la tendencia hacia modelos más sostenibles ya se encuentra avanzada en países como Colombia, Chile, México y Perú.

Cómo participar del lanzamiento

El lanzamiento oficial de EFICENZA NET ZERO será este jueves 22 de mayo desde las 18 horas en NUBIMETRICS, ubicado en Selin Issa 168, en San Salvador de Jujuy.

Desde la organización señalaron que la convocatoria está orientada especialmente a empresarios, industrias y pymes interesadas en reducir costos energéticos y avanzar hacia modelos más sostenibles.