Los jujeños y la carne: cuánto pesa la tradición al comer

En una provincia donde la carne, las empanadas y las comidas calóricas tienen un fuerte peso cultural , adoptar una alimentación vegetariana todavía representa un cambio importante para los jujeños.

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En el marco del Día Mundial del Vegetarianismo , la nutricionista Macarena Mulqui, MP 70 , visitó Canal 4 y analizó cómo se vive esta tendencia en Jujuy, cuáles son los principales errores al dejar la carne y qué nutrientes deben tenerse en cuenta.

Según explicó Mulqui, en el consultorio todavía observa poca cantidad de pacientes vegetarianos y veganos .

La alimentación de los jujeños continúa muy ligada a costumbres tradicionales donde la carne ocupa un lugar central. A eso se suman comidas típicas y preparaciones con un alto aporte calórico que forman parte de la identidad gastronómica de la provincia.

“Somos calóricos los jujeños”, surgió durante la entrevista, al mencionar alimentos como las empanadas o el api y la tendencia a consumir preparaciones calóricas incluso en épocas de altas temperaturas.

Sin embargo, la nutricionista remarcó que los hábitos pueden modificarse y que no es necesario convertirse completamente en vegetariano para comenzar a mejorar la alimentación.

https://youtu.be/M8ov7CVMIaE

Dejar la carne no alcanza

Uno de los principales puntos señalados por Macarena Mulqui fue que una dieta vegetariana no consiste simplemente en eliminar la carne.

Al realizar ese cambio es necesario buscar otras fuentes de nutrientes y prestar especial atención a las proteínas, el hierro y la vitamina B12.

“No es solamente sacar un grupo de alimentos, sino también compensar esa proteína desde otro lugar” “No es solamente sacar un grupo de alimentos, sino también compensar esa proteína desde otro lugar”

Dentro del vegetarianismo existen distintas variantes. Hay personas que mantienen el consumo de huevos y lácteos, otras que solamente incorporan alguno de esos grupos y también quienes siguen una alimentación vegana, eliminando los productos de origen animal.

Por eso, cada dieta debe analizarse de acuerdo con las características y necesidades de cada persona.

El riesgo de reemplazar carne por ultraprocesados

La nutricionista también recordó una situación que observó con frecuencia cuando creció la popularidad de estas dietas: personas que dejaron la carne pero comenzaron a consumir gran cantidad de productos veganos industrializados.

“Saco la carne, pero termino comiendo todo envasado” “Saco la carne, pero termino comiendo todo envasado”

Por este motivo, recomendó no asociar automáticamente la palabra “vegano” o “vegetariano” con un producto saludable.

La prioridad debe estar en alimentos frescos, preparaciones caseras y una dieta variada y equilibrada.

¿Hay que dejar completamente la carne?

Para quienes en Jujuy tienen una alimentación muy vinculada al consumo de carne, el cambio tampoco tiene que ser radical.

Reducir las cantidades, incorporar uno o más días sin carne durante la semana o disminuir el consumo de embutidos, salchichas y otras carnes procesadas ya puede representar una modificación de hábitos.

Mulqui planteó que no es necesario “ponerse un título” y definirse como vegetariano o vegano para comenzar a comer mejor.

“Es un aprendizaje que uno puede cambiar. Es pensar cómo puedo ir mejorando mi día a día de acuerdo a mi chequeo y a mis objetivos” “Es un aprendizaje que uno puede cambiar. Es pensar cómo puedo ir mejorando mi día a día de acuerdo a mi chequeo y a mis objetivos”

Controles antes de modificar la alimentación

Otro punto central es conocer el estado general de salud antes de comenzar cambios importantes en la dieta.

La recomendación es mantener los controles anuales y conocer valores como colesterol, triglicéridos, glucemia y presión arterial.

También resulta importante evaluar la actividad física, hidratación, niveles de estrés, objetivos personales y antecedentes.

En una provincia con hábitos alimentarios fuertemente atravesados por la cultura y las comidas tradicionales, el desafío no necesariamente pasa por abandonar por completo la carne, sino por encontrar una alimentación más equilibrada y sostenible en el tiempo.

“El principal objetivo siempre tiene que ser la salud”, concluyó Macarena Mulqui, nutricionista MP 70.