Los peligros de comprar lentes de sol en la calle según un especialista

Los peligros de comprar lentes de sol en la calle

Comprar lentes de sol en puestos callejeros o comercios que no garantizan su protección puede representar un riesgo para la salud de los ojos. En el marco del Día Mundial de la Visión, el oftalmólogo Alejandro Passero Truant (MP 4127-35) dialogó con Canal 4 de Jujuy y explicó por qué utilizar anteojos oscuros sin filtros adecuados puede generar daños importantes e incluso irreversibles.

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Durante la entrevista, el especialista también brindó recomendaciones sobre el uso de pantallas, la exposición a la luz natural y la importancia de realizar controles oftalmológicos desde la infancia.

Passero Truant advirtió que uno de los principales problemas de los lentes de sol que no cuentan con protección certificada es que pueden favorecer una mayor exposición de los ojos a la radiación ultravioleta.

“Básicamente te exponés a aumentar el daño que puede existir en tus ojos”, explicó el profesional.

Según detalló, cuando una persona utiliza anteojos oscuros sin el filtro UV correspondiente, las pupilas se dilatan debido a la menor cantidad de luz visible que reciben. Si los cristales no bloquean adecuadamente la radiación ultravioleta, esa dilatación puede aumentar la exposición del interior del ojo.

El especialista señaló que entre los problemas asociados con la exposición a la radiación UV se encuentran las cataratas y determinadas alteraciones de la retina. También mencionó molestias como sequedad ocular, sensación de arenilla y picazón, aunque estos síntomas pueden tener diferentes causas.

“Se sabe que produce cataratas, se sabe que produce degeneraciones maculares, que son enfermedades graves de la retina”, sostuvo durante la entrevista.

Además, destacó que algunas afecciones oculares pueden tratarse, mientras que determinados daños retinales pueden resultar irreversibles.

Los peligros de comprar lentes de sol en la calle

Qué tener en cuenta antes de comprar lentes de sol

Ante la consulta sobre cómo elegir anteojos seguros, el oftalmólogo recomendó adquirirlos en establecimientos especializados que puedan garantizar las características de protección del producto.

“El consejo es siempre el mismo: tratar de buscar lugares que se dediquen a vender lentes, para que estén certificados y para que ese lente de sol tenga filtro UV”, indicó.

En este sentido, recomendó buscar anteojos con protección UV400, una característica que permite bloquear prácticamente toda la radiación ultravioleta UVA y UVB hasta los 400 nanómetros.

El especialista remarcó que la oscuridad del cristal no garantiza por sí sola una protección adecuada. Por eso, antes de priorizar el diseño, el precio o la apariencia, resulta fundamental comprobar que los lentes cuenten con el filtro correspondiente.

El uso de pantallas y la importancia de la luz natural

Durante la entrevista, Passero Truant también se refirió a los hábitos actuales y al tiempo que niños y adultos pasan frente a computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

El profesional recomendó incorporar descansos periódicos para reducir la fatiga visual. Una de las medidas que mencionó es la conocida regla 20-20-20, que consiste en interrumpir el uso de pantallas cada 20 minutos para observar un objeto lejano durante al menos 20 segundos.

También destacó la importancia de aprovechar la iluminación natural durante las actividades cotidianas.

“Nos hace falta mayor exposición a la luz natural, nos hace falta tener ambientes mejor iluminados naturalmente”, expresó.

En ese sentido, aclaró que no se trata de permanecer bajo el sol directo, sino de favorecer el contacto con la luz natural y evitar pasar toda la jornada en espacios cerrados con iluminación artificial.

La preocupación por la salud visual de los niños

Otro de los puntos abordados fue el aumento de las dificultades visuales durante la infancia y la relación entre los hábitos cotidianos, el uso de dispositivos electrónicos y el tiempo que los chicos pasan al aire libre.

Passero Truant señaló que actualmente se detectan problemas de refracción a edades cada vez más tempranas y advirtió sobre la importancia de limitar los períodos prolongados frente a las pantallas.

En este contexto, aconsejó promover actividades al aire libre, realizar pausas frecuentes y priorizar ambientes con buena iluminación natural.

El oftalmólogo explicó que uno de los principales desafíos es que los niños pequeños muchas veces no reconocen que tienen dificultades para ver, porque desconocen cómo sería una visión más nítida.

“El chico no tiene punto de comparación, él no sabe qué es ver mejor, él conoce solo su visión”, señaló.

Según explicó, estas dificultades pueden hacerse evidentes cuando los chicos comienzan a leer y escribir, especialmente al ingresar a la escuela primaria.

Un niño que no logra distinguir correctamente lo que está escrito en el pizarrón puede presentar dificultades de aprendizaje, distraerse o perder interés en las actividades escolares sin que el problema visual haya sido identificado.

Por qué son fundamentales los controles oftalmológicos

Finalmente, el profesional insistió en la necesidad de realizar controles oftalmológicos desde los primeros años de vida, incluso cuando no existen síntomas evidentes.

Según explicó, lo ideal es que los niños lleguen al primer grado con al menos tres controles oftalmológicos realizados, aunque recomendó que las evaluaciones sean anuales.

También recordó que la ausencia de antecedentes familiares no garantiza que un niño esté libre de dificultades visuales.

“No pensar que porque yo no usé lentes o mi pareja no usó lentes, mis hijos no los van a usar”, advirtió.

De esta manera, Passero Truant destacó que la prevención, la elección de lentes de sol certificados, los hábitos saludables frente a las pantallas y las consultas periódicas con especialistas son medidas fundamentales para preservar la salud visual durante todas las etapas de la vida.