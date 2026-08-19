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19 de agosto de 2026 - 07:17
Jujuy.

Menos celulares, más diálogo: ¿cómo ponen límites las familias jujeñas?

Un psicólogo advirtió sobre la “tecnoferencia” y familias jujeñas contaron qué límites aplican en sus hogares.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Pantallas todo el día: cómo cambia la relación entre padres e hijos.
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El uso excesivo del celular dentro de los hogares vuelve a poner en debate la manera en que padres e hijos se relacionan con las pantallas. Los datos indican que 8 de cada 10 padres utilizan dispositivos electrónicos y que casi el 70% de los niños termina replicando esa conducta, incluso durante momentos destinados tradicionalmente al diálogo y al encuentro familiar.

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Qué es la “tecnoferencia” y cómo afecta los vínculos

El psicólogo Rodrigo Aldazame explicó que desde hace tiempo los especialistas advierten sobre los cambios que genera la tecnología en las formas de vincularse.

“Se viene advirtiendo hace un tiempo ya de las formas que tenemos de vincularnos, como la tecnoferencia”, señaló.

El profesional diferenció este fenómeno de una desconexión completa provocada por el uso de un dispositivo. Según explicó, la tecnoferencia aparece en pequeñas interrupciones dentro de situaciones cotidianas: mirar una notificación, responder un mensaje o prestar atención momentáneamente al teléfono mientras se mantiene una conversación.

“Siempre está la pantalla presente”, resumió.

Para Aldazame, uno de los puntos centrales está en la conducta de los propios adultos. “Los adultos, que tenemos que dar el ejemplo, usamos mucho las pantallas frente a estas escenas”, sostuvo.

También explicó que situaciones que antes estaban naturalmente vinculadas al encuentro fueron modificándose.

“Antes eran escenas tradicionales de compartir, de mirarnos, de estar, y esas escenas cotidianas se han ido modificando por este tipo de interrupciones”, señaló.

El psicólogo remarcó además que esas pequeñas situaciones pueden parecer poco importantes, aunque cumplen una función relevante en el desarrollo emocional. “Uno parece no registrarlas o no tenerlas en cuenta cuando son muy importantes para la psiquis y el desarrollo”, afirmó.

Qué hacen las familias jujeñas con el celular

En una encuesta realizada a madres y padres jujeños, varios coincidieron en que buscan mantener determinados momentos del día libres de pantallas, especialmente durante las comidas.

“A la tarde. No les permito que estén en la hora del almuerzo. Es la hora de almorzar y de dialogar”, explicó una madre. Otra persona destacó la importancia de preservar ese espacio: “A la hora del almuerzo no porque es una charla familiar, donde tenemos que compartir experiencias, el día a día”.

También aparecen límites relacionados con las responsabilidades escolares. “Lo evito en el tema del colegio, de la escuela, las tareas”, contó otro de los consultados.

Otros directamente optaron por reducir al máximo su propio uso. “He decidido ser dueño de mi vida, entonces no lo uso”, expresó uno de los entrevistados.

Recuperar momentos de conversación

Para muchas familias, la llegada de los chicos de la escuela sigue siendo uno de los principales momentos para conversar sin dispositivos de por medio.

“Sobre todo a la hora del almuerzo, cuando llegan los chicos de la escuela, conversar sobre sus temas diarios, los nuestros”, comentó uno de los padres consultados.

El desafío no pasa solamente por limitar el tiempo frente a una pantalla, sino también por revisar el ejemplo de los adultos. En una rutina atravesada por celulares, mensajes y notificaciones, recuperar espacios sin interrupciones aparece como una de las claves para sostener el diálogo familiar y evitar que las pantallas ocupen cada momento compartido.

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