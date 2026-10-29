Palma Sola: alumnos de un jardín llevan varios días sin clases por la presencia de murciélagos

Preocupación en un jardín de Palma Sola por la presencia de murciélagos

Los alumnos del Jardín de Infantes Nucleado (JIN) Nº 39, ubicado en el barrio Nueva Esperanza de Palma Sola , llevan varios días sin clases debido a la presencia de murciélagos en el establecimiento. La situación generó preocupación entre las familias, que reclaman medidas urgentes para garantizar condiciones de higiene y seguridad antes del regreso de los niños a las aulas.

Servicios. Atención Palma Sola: realizan mantenimiento y puede faltar el servicio hasta el mediodía

Según denunciaron los padres, en las instalaciones hay acumulación de guano, excremento de murciélago, y olores desagradables. Además, manifestaron su preocupación por los posibles riesgos sanitarios, entre ellos la rabia y la histoplasmosis, una infección que puede estar relacionada con la inhalación de esporas de hongos presentes en ambientes contaminados con excrementos de animales.

Ante esta situación, las familias de los alumnos del JIN Nº 39 expresaron su preocupación por la suspensión de las actividades escolares y solicitaron una pronta solución que permita a los niños regresar a las aulas.

El reclamo se realizó el 27 de octubre frente al establecimiento, donde los padres plantearon la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias y garantizar un espacio seguro para los estudiantes.

Además, presentaron una nota formal en la que expusieron la problemática y solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para resolver la situación.

Rechazaron trasladar a los alumnos a una escuela primaria

De acuerdo con lo expresado por los padres, la única alternativa ofrecida desde Supervisión fue trasladar temporalmente a los niños de las salas de 3, 4 y 5 años a una escuela primaria.

Sin embargo, las familias rechazaron la propuesta al considerar que el espacio no reúne las condiciones necesarias para recibir a alumnos del nivel inicial.

Entre los principales inconvenientes señalaron la falta de baños adecuados, mobiliario adaptado a la edad de los estudiantes y medidas de seguridad específicas para los más pequeños.

Los padres sostienen que cualquier solución debe garantizar un entorno seguro y apropiado para las actividades educativas.

Solicitan desinfección y una revisión integral del edificio

A través de la nota presentada al municipio, los padres plantearon tres pedidos urgentes:

- La intervención de las áreas de Zoonosis y Bromatología para retirar los murciélagos mediante procedimientos seguros y realizar las tareas de limpieza y desinfección correspondientes.

- La participación del municipio para gestionar una solución ante el Ministerio de Educación de Jujuy.

- Una inspección integral del establecimiento para identificar y resolver los problemas edilicios, en lugar de aplicar medidas provisorias.

Las familias consideran que la situación requiere una intervención de fondo que permita recuperar las instalaciones y evitar que el problema vuelva a repetirse.

Los chicos continúan sin clases

Mientras esperan una respuesta de las autoridades, los niños del JIN Nº 39 permanecen sin asistir al jardín.

Los padres advirtieron que no enviarán nuevamente a sus hijos hasta que se garantice que las instalaciones reúnen las condiciones sanitarias y de seguridad necesarias para el dictado de clases.

El reclamo se centra en la necesidad de recuperar la actividad escolar sin exponer a los estudiantes a posibles riesgos para su salud.