Por falta de uso de casco, refuerzan controles en San Salvador de Jujuy

“En todo momento clamamos por el uso del casco, porque está probado que más del 90 % de los accidentes que dejan parapléjicos a los conductores tienen que ver con la falta de uso del casco, recalcando que el casco salva vidas”, manifestó el Intendente.

Gran número de siniestros viales con conductores de moto que no usan casco

Hasta fines del 2023, especialistas detallaban que la mayoría de los siniestros viales con consecuencias graves que ocurren en Jujuy, son ocasionados por personas que circulan en motocicletas y sin casco.

Por otra parte, algo que también enciende las alarmas, es que se observa con frecuencia cómo transportan a dos o más menores en las motos, también sin la presencia del casco.

Tiempo atrás, Carina Vázquez quien es accidentóloga, dialogó con Canal 4 y destacó que "hay mucha gente que no tiene otro medio para trasladarse y considerando que hoy se saca fácilmente una motocicleta a veces con un DNI y en cómodas cuotas, es un medio de transporte que es necesario".

"No es real que si llevamos a los niños los vamos a poder sostener fuerte. El que va como conductor y los lleva por delante también va a tener esta cuestión de creer que lo está protegiendo, pero en realidad, lo primero que va a salir expulsado es el niño porque justamente es más chico y por más protegido que esté por el padre, ante un impacto no hay tal protección, no existe esa protección", ponderó.

