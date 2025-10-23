jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 13:27
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 23 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, jueves 23 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 23 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 9320 - 20 La Fiesta

Los números ganadores:

  1. 9320

  2. 9048

  3. 2985

  4. 5034

  5. 1662

  6. 9732

  7. 7619

  8. 5979

  9. 3855

  10. 0560

  11. 7180

  12. 7085

  13. 8496

  14. 0806

  15. 5096

  16. 9260

  17. 5101

  18. 4981

  19. 9280

  20. 5149

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 0169 - 69 Los Vicios

Todos los números ganadores:

  1. 0169

  2. 7715

  3. 3436

  4. 7769

  5. 9238

  6. 0069

  7. 6153

  8. 3550

  9. 8259

  10. 8930

  11. 1886

  12. 7834

  13. 6664

  14. 0474

  15. 5980

  16. 4048

  17. 3051

  18. 1193

  19. 0596

  20. 9919

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

