Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 23 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, jueves 23 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 23 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 9320 - 20 La Fiesta
-
9320
-
9048
-
2985
-
5034
-
1662
-
9732
-
7619
-
5979
-
3855
-
0560
-
7180
-
7085
-
8496
-
0806
-
5096
-
9260
-
5101
-
4981
-
9280
-
5149
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 0169 - 69 Los Vicios
Todos los números ganadores:
-
0169
-
7715
-
3436
-
7769
-
9238
-
0069
-
6153
-
3550
-
8259
-
8930
-
1886
-
7834
-
6664
-
0474
-
5980
-
4048
-
3051
-
1193
-
0596
-
9919
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.