martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 08:15
Rumbo a las elecciones.

"Trabajamos junto a la gente para cuidar su salud", dijo Mario Pizarro

Los candidatos del Frente Jujuy Crece siguen recorriendo la provincia. En esta oportunidad, Mario Pizarro, estuvo presente en El Carmen

María Florencia Etchart
El Frente Jujuy Crece dijo presente en la ciudad de El Carmen

El Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas llevó su propuesta a la ciudad de El Carmen, donde se realizó el acto de lanzamiento de la campaña de prevención del dengue. En la ocasión, el candidato a diputado nacional Mario Pizarro reivindicó el modelo jujeño de salud pública basado en la descentralización, la calidad de los servicios y el acceso igualitario para toda la población.

“Jujuy es la contracara del gobierno nacional”

Durante su discurso, Pizarro sostuvo que la provincia avanza con políticas sanitarias que priorizan el bienestar de la comunidad, en contraposición con las medidas impulsadas por el Ejecutivo nacional.

Mientras Milei elimina programas y recorta fondos, aquí nosotros trabajamos junto a la gente para cuidar su salud y garantizar bienestar”, expresó el dirigente, marcando diferencias entre el modelo jujeño y las políticas del Gobierno central.

Mario Pizarro

Inversión en el sistema de salud

El candidato también resaltó el compromiso del Frente Jujuy Crece con la consolidación de un sistema sanitario sólido y accesible.

Milei no cree en el Estado, pero nosotros reafirmamos el modelo de salud pública, haciendo una inversión histórica en hospitales, equipamiento, recursos humanos y descentralización de servicios de calidad”, enfatizó.

La actividad en El Carmen se enmarcó en la agenda de trabajo territorial que el frente viene desarrollando en distintas localidades, con el propósito de acercar propuestas y escuchar las demandas de los vecinos en la antesala de las elecciones nacionales.

