Vaca Muerta y el futuro

Al día de hoy tenemos que decir que se habla más de la potencialidad que tiene el mencionado yacimiento que de las realidades que se puedan concretar en torno a Vaca Muerta. Y acá no sólo hablamos de la actual Administración nacional, sino también de las anteriores, donde se ha mostrado un alto grado de imposibilidad para utilizar los recursos del yacimiento energético por la carencia de infraestructura.

No obstante de esto, en las últimas semanas se sucedieron algunas noticias que nos generan esperanzas con que el yacimiento finalmente pueda ser aprovechado y así generar recursos para la Argentina.

Este convenio surge de la imposibilidad que presentará Bolivia en los próximos meses para exportar energía y de la reversión del Gasoducto -antes llamado Néstor Kirchner- que posibilitará enviar gas desde Vaca Muerta hasta la potente industria brasileña.

Dentro de este marco, vale señalar que también se suscribirá un acuerdo con el vecino país para que el gas argentino pueda ser transportado a través del territorio boliviano.

Otra noticia que es auspiciosa para el aprovechamiento de Vaca Muerta es el anuncio de una inversión de más de más de u$s2.500 millones de dólares por parte de YPF y un grupo de empresas (PAE, Pluspetrol, Vista, Pampa Energía, Shell Argentina y Chevrón) para la construcción del Oleoducto Sur.

La mencionada obra posibilitará generar exportaciones de petróleo por más de 21.000 millones de dólares al año y triplicar la producción de petróleo en el país, alcanzando un volumen de 1,5 millones de barriles diarios.

A esto le podemos sumar algo que ya se viene planificando, pero que hasta ahora no se está desarrollado íntegramente, como es la producción de GNL que se anunció a partir de una acuerdo entre YPF de Argentina y Petronas de Malasia.

La mencionada sociedad, que implicaba la construcción de una planta de GNL en Vaca Muerta, hoy se encuentra caída, a partir de la decisión de los malayos de retirarse del proyecto. Aún así, desde la empresa estatal se informó que la iniciativa sigue en pie y que se plasmará en la construcción de un puerto y de una planta de licuefacción en la zona de punta colorada en Río Negro.

A partir de lo expuesto, esperemos que las cosas empiecen a cambiar y que Vaca Muerta, finalmente, pueda ser aprovechada en todo su potencial y convertirse en un eslabón fundamental para la recuperación del país.

Modo moderado

Durante la semana que pasó, los ojos del mundo estuvieron puestos en la reunión de líderes del G20, que se realizó en Brasil y que contó la presencia de una delegación de nuestro país.

Como balance, podemos decir que la participación argentina fue satisfactoria. Si bien, en la previa, había una suerte de temor por la postura que podría tomar la Argentina sobre diversos temas a partir del posicionamiento ideológico del presidente Javier Milei, la cuestión no pasó a mayores y el país adhiero -con algunas disidencias- a las propuestas impulsadas por el grupo de mandatarios mundiales.

Dicen algunos que fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron -quien visitó la Argentina ante la de cita ecuménica-, el responsable de que Milei haya mostrado una postura más colaborativa y no ir al choque sobre diversas cuestiones.

La realidad es que a la Argentina no le convenía quedar en solitario -nuevamente- en algunos acuerdos, como ya sucedió en la ONU, en el marco de un pedido de asistencia financiera y de renovación de convenios con el Fondo Monetario Internacional.

Finalmente, el presidente Milei, sin renunciar a sus principios, avaló con su firma el documento final y generó tranquilidad en todos los países participantes de la reunión mundial.

Sin definición En materia legislativa, el tratamiento del proyecto de Presupuesto General de gastos para el año 2025 siguió dando que hablar en la semana que pasó.

Como se venía presuponiendo, no se pudo llegar a un acuerdo en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Nación y el proyecto de Presupuesto volvió a entrar en un impasse.

Ante esto, son cada vez más los que piensan que al Gobierno nacional no le interesa demasiado que se apruebe la normativa, aún más, teniendo en cuenta que está a la mano la posibilidad de echarle a la culpa a las provincias por no mostrarse muy colaborativas y a la oposición por querer romper el déficit cero que ya se estableció como una premisa fundamental desde la Administración libertaria.

Ahora, y no obstante de esto, el hecho de que no se apruebe el Presupuesto en el Congreso podría convertirse en una señal negativa para los acreedores y el Fondo Monetario Internacional, no así, quizás, para adentro del Gobierno nacional, ya que manejaría un presupuesto de dos años atrás totalmente debilitado con la inflación, lo cual le permitiría ejecutar gastos y recursos de la manera que mejor le parezca.

En fin, veremos qué pasa esta semana con los Gobernadores, puesto que, de no aprobarse el Presupuesto nacional, sería un fuerte golpe a las finanzas provinciales.

¿Polarización electoral?

Otro tema que también dio que hablar en el plano legislativo, fue la frustrada sesión para avanzar en la media sanción del proyecto de Ficha Limpia, el cual , entre otros puntos, prohíbe que personas con ratificación de condena puedan ser candidatas a algún cargo electivo, como sería el caso de la ex Presidenta de la Nación.

Si bien, algunos señalan que la falta de acuerdo en torno al proyecto de Presupuesto fue el motivo por el cual no se pudo tratar la Ficha Limpia, varios sectores creen que a Javier Milei le interesa la posibilidad de “polarizar” con Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones legislativas de 2025 y que por está razón no avanzó fuerte en la concreción de la sesión en Diputados.

Más allá de esto, bloques interesados en avanzar sobre el tema ya dijeron que insistirán en la presente semana para que se trate nuevamente en el recinto.

Agenda propia

A días de culminar periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, el Gobierno nacional aún mantiene la incertidumbre sobre si convocará a sesiones extraordinarias para el mes de diciembre.

El temario que hay sobre la mesa para tratar en la extensión del periodo ordinario es variado. Por un lado, está el Presupuesto, que aún no tiene definición, y el reciente envió al Congreso de proyectos para eliminar las PASO y modificar la ley de partidos políticos; además de estos, también podrían entrar en el temario la privatización de Aerolíneas Argentinas; modificaciones a la Ley de Defensa del Consumidor; ludopatía y ciberapuestas, entre otros.

Lo que si parece que no entraría en la extensión, sería la modificación del decreto 846 referido a la financiación de deuda sin pasar por el Congreso y la reforma de la ley que regula los DNU, temas que complicarían mucho las gestión de Javier Milei.

Habrá que ver que pasa en la semana que se inicia, sobre todo, porque hay proyectos que ya dividen fuertemente las aguas, como la eliminación de las PASO, donde los “aliados” al oficialismo (PRO y parte de la UCR) ya expresaron su voluntad de mantenerlas para poder dirimir las internas partidarias que hoy viven dentro de sus espacios.

Aprovechamiento del Estado

En el plano judicial, se vivió una semana compleja que puso sobre el tapete situaciones impensadas.

Por un lado, se oficializó el desplazó del brigadier Fernando Luis Mengo de la Fuerza Aérea por “uso indebido de aeronaves de la institución”, situación que le ocasionará el inicio de una causa penal en su contra.

Según trascendió, la expulsión de Mengo se decidió a partir la confirmación de qué el militar utilizaba los recursos del organismo de defensa para traer y llevar a su pareja de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Además, también se supo que el brigadier venía siendo acusado por situaciones de abuso sobre subalternas, lo cual había llevado a que lo apoden en la fuerza como el Alberto Fernández de la aviación, algo lamentable y triste.

Dentro de este marco, durante la semana también salió a la luz un allanamiento de un boliche clandestino que estaba ubicado en un piso que había sido cedido desde el Estado nacional para uso exclusivo de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo.

A partir del hallazgo, desde el Misterio de Justicia de la Nación informaron que ya se denunció penalmente a las responsables del establecimiento para que se recupere el dominio del inmueble perteneciente al Estado.

En ambos casos, quedó más que demostrado el abuso y el desmanejo que se hacia en el Estado de una manera impúdica. La verdad, algo lamentable.

Peregrinación judicial

Ya que lo mencionamos a Alberto Fernández, no podemos dejar de decir que el ex Presidente la viene pasando mal arena judicial.

Durante la semana que pasó fue citado a indagatoria para el 11 de diciembre por la causa de violencia de género que mantiene con su ex mujer Fabiola Yañez, a partir de un pedido del fiscal Ramiro González.

Vale acotar, en este marco, que el ex mandatario deberá presentarse este 27 de noviembre ante la Justicia para protagonizar su primera declaración indagatoria en la Causa Seguros.

A partir de este panorama, varios dan por descontado de que Fernández podría ser procesado en los próximos días, a tal punto de que no se descarte un posible pedido de detención.

Interna libertaria

Para finalizar con este resumen, no podemos dejar afuera la envestida que protagonizó el presidente Javier Milei contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel.

En una situación que nadie esperaba, el Primer mandatario arremetió contra Villarruel señalándola de que está cerca de la casta y de que no tiene ninguna injerencia en la decisiones del Gobierno nacional.

Las palabras del líder libertario, si bien, fueron fiel a su estilo, tomaron por sorpresa a las huestes de la Vicepresidenta, tal es así que hasta el momento no se sucedió ninguna respuesta oficial por parte del sector de Villarruel.

Veremos qué pasa con esta relación con el correr de la semana, sobre todo, por la importancia que reviste para el país el respeto por el orden institucional.

¡Buen inicio de semana para todos!