jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 19:46
Alerta.

Vecinos de Alto Comedero denuncian que hace 5 días no tienen agua y reclaman una solución urgente

Vecinos aseguran que llevan varios días sin suministro y deben trasladarse a otras zonas para poder cocinar, higienizarse y sostener sus actividades diarias.

Federico Franco
Por  Federico Franco
corte de agua -
baja presion de agua
Lee además
Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Importante.

Corte de agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo
hoy cortan el agua en 9 barrios de san salvador de jujuy: donde y hasta cuando
Importante.

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Estamos en una situación grave, debido a que son cinco días sin agua”, afirmó el vecino, quien detalló que en algunos casos el suministro aparece solo por minutos durante la madrugada. “Esta mañana dieron el agua de cinco a seis, llené un tacho de 10 litros y el tanque, pero el agua duró hasta las 11”, relató.

vecinos sin agua alto comedero
Vecinos sin agua en Alto Comedero.

Vecinos sin agua en Alto Comedero.

Castro explicó que la falta de agua obliga a los vecinos a trasladarse a otros barrios para conseguir lo indispensable. “Tenemos que salir a pedir agua porque no podemos cocinar ni higienizarnos. El tema del baño es muy complicado y también afecta a los vecinos que tienen pollerías o carnicerías, la están pasando bastante mal”, sostuvo.

Embed - ARIEL CASTRO - vecinos sin agua en Alto Comedero

Según indicó, la problemática alcanza a distintos sectores del barrio. “Las 14 Viviendas, la 330 y la 370 están sin agua. Algunos vecinos ya llevan cuatro días y medio sin suministro, es muy grave”, advirtió. Además, remarcó que la situación también impacta en las mascotas: “Tenemos que decidir si tomamos nosotros el agua o nuestras mascotas”.

El vecino contó que, ante la falta de respuestas, muchos recurren a familiares en otros barrios. Estamos yendo hasta el barrio Malvinas a buscar agua para higienizarnos. Otros vecinos hacen lo mismo para poder limpiar sus negocios”, explicó.

WhatsApp Video 2026-01-22 at 18.26.55

"Es muy preocupante"

Sobre los reclamos, Castro señaló que los vecinos se acercaron a pedir explicaciones, pero no obtuvieron soluciones concretas. “Nos atienden solo los empleados y nos dicen que no hay solución, que esto va a seguir días más o días menos. Eso es muy preocupante”, expresó.

De acuerdo con lo informado, el problema estaría vinculado a arreglos en las cañerías. “Nos dijeron el lunes que en las próximas horas se iba a solucionar, pero ya pasaron varios días”, recordó.

Finalmente, el vecino pidió una respuesta urgente y apeló al diálogo. “El agua es indispensable. Queremos hablar con los responsables y que entre todos nos den una solución urgente”, concluyó, remarcando que los barrios 330, 370 y las 14 Viviendas continúan sin acceso regular al servicio.

Embed - Vecinos de Alto Comedero sin agua

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Corte de agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Cronograma de reparto de agua en barrios de San Salvador de Jujuy este miércoles

Vecinos de Chijra molestos por la falta de agua

A un mes del crimen de Juan Vanega: la cronología completa del caso

Lo que se lee ahora
cierran el paso de jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Jueves de Padrinos.
Fiesta.

Carnaval 2026: hoy se celebra el Jueves de Padrinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel