sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 10:26
Tránsito.

Volcó un camión cargado de maíz y toda la carga quedó en la ruta

Un camión que transportaba maíz volcó anoche en la rotonda de la Ruta 1 y RN 34, en el acceso a San Pedro. No hubo heridos y el test de alcoholemia dio 0,0.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
SAN PEDRO

SAN PEDRO: Un camión cargado de maíz volcó en el ingreso a la ciudad

Un camión Mercedes Benz blanco que transportaba maíz volcó anoche en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 1, en la rotonda de acceso a San Pedro de Jujuy. El hecho ocurrió alrededor de las 21.00, según informó la Seccional interviniente.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que el acoplado había quedado volcado y parte de la carga de maíz desparramada, ocupando media calzada sobre la Ruta 1. En la zona trabajó personal de Vial, que se encargó del corte y ordenamiento del tránsito para garantizar la seguridad de los vehículos que circulaban por el sector.

De acuerdo al parte oficial, se realizó el test de alcoholemia al conductor del camión, un hombre mayor de edad oriundo de Río Segundo (Córdoba), cuyo resultado fue 0,00 g/l, en cumplimiento de la normativa de tolerancia cero vigente en la provincia. El chofer no presentó lesiones, por lo que el hecho fue caratulado como solo daños materiales.

En el lugar también se hizo presente personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias de rigor para determinar con mayor precisión la mecánica del vuelco. Tras las actuaciones, el ayudante fiscal Mauro Cabrera dispuso que se inicie una IPP, se realicen las diligencias primarias y, una vez acreditada la titularidad del rodado, se proceda a la entrega del camión en el lugar.

Durante el operativo, el tránsito se mantuvo reducido y asistido por efectivos de Vial, debido al tamaño del vehículo siniestrado y a la presencia de maíz sobre la calzada.

