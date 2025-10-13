lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 18:01
Elecciones.

La Cámara Nacional Electoral rechazó reimprimir las boletas sin la cara de José Luis Espert

Los comicios se realizarán con las boletas que muestran la foto de José Luis Espert, pese a que el primer candidato de La Libertad Avanza será Diego Santilli.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Boletas de LLA.

La resolución del máximo tribunal electoral cierra definitivamente la discusión sobre la reimpresión y deja sin efecto la última vía judicial que quedaba abierta para modificar el diseño de la boleta en Buenos Aires.

Según el texto difundido, reimprimir cerca de 14 millones de papeletas en este tramo final podría “poner en riesgo la organización, transparencia y efectiva realización” de los comicios legislativos. En el expediente también constan estimaciones oficiales: un eventual recambio habría insumido más de $12.000 millones, al menos cinco días de impresión por lote y otros diez días de distribución a cargo del Correo Argentino.

Las palabras de Milei en 2023 sobre Santilli.
Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza.

Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza.

El fiscal federal Ramiro González ya se había pronunciado en contra durante el fin de semana, al señalar que el pedido era “fácticamente imposible” y que no existía margen temporal para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del 26 de octubre. En su dictamen, recordó además que el 11 de octubre era la fecha límite para enviar el archivo a imprenta.

En paralelo, la propia CNE resolvió horas antes otro punto clave del caso: confirmó a Diego Santilli como cabeza de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza por Buenos Aires, en reemplazo de Karen Reichardt, quien había quedado primera tras la renuncia de Espert. Con esta combinación, el votante encontrará la imagen de Espert en la boleta, pero el primer candidato será Santilli.

