La CGT convocó a una marcha contra el Gobierno en la previa del Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una nueva movilización contra el Gobierno nacional para el próximo 30 de abril a las 15 , en la previa del Día del Trabajador. La convocatoria será en Plaza de Mayo y, según adelantaron sus referentes, incluirá además una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco.

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El anuncio fue realizado por Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de la central obrera, tras una reunión del Consejo Directivo. Allí, la CGT definió avanzar con una protesta en la que buscará visibilizar el deterioro del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el aumento del endeudamiento familiar.

Desde la conducción sindical señalaron que el malestar crece en distintos sectores por la situación económica y laboral. Según explicaron, durante el encuentro hicieron un análisis de la realidad social, laboral y económica, y advirtieron que en numerosas actividades se registra una caída del ingreso, pérdida de puestos de trabajo y un aumento del desempleo.

Sería la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei. Marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT).

En ese marco, uno de los ejes centrales del reclamo será la situación salarial. La CGT insistirá con el pedido de paritarias libres y cuestionó que el Gobierno esté interviniendo en las negociaciones con topes por debajo de la inflación promedio.

Además, desde la central obrera remarcaron que muchos trabajadores no llegan a fin de mes y que la crisis impacta de manera directa en los hogares. También denunciaron que en algunas negociaciones salariales se plantea una disyuntiva entre mantener el empleo o mejorar los ingresos.

Críticas a la reforma laboral y a la falta de diálogo

Otro de los puntos abordados por la CGT fue la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Sola sostuvo que dentro de la central existe un fuerte convencimiento sobre la inconstitucionalidad de esa norma y recordó que ya hubo resoluciones judiciales provisorias sobre varios artículos.

También anticipó que se trabaja en un planteo sobre la situación de las obras sociales, a raíz del impacto que la crisis económica está teniendo sobre las prestaciones de salud.

Por otra parte, desde la central cuestionaron la falta de interlocutores con el Ejecutivo y aseguraron que no hubo canales de diálogo ni durante el tratamiento de la reforma laboral ni en los debates posteriores.

Marcha y acto religioso en homenaje al papa Francisco

La protesta del 30 de abril combinará el reclamo sindical con una actividad religiosa. Según se informó, durante la jornada también se realizará una celebración en memoria del papa Francisco.

De esta manera, la CGT volverá a salir a la calle con una protesta nacional en un contexto de fuerte tensión con el Gobierno, marcada por la discusión salarial, la situación del empleo y el impacto del ajuste sobre los trabajadores.