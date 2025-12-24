La China Suárez se refirió a los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River

La aclaración de la China Suárez en medio de los rumores que vincularon a Icardi con River.

River volvió a tomar protagonismo en el mercado de pases al sumar a Fausto Vera y Aníbal Moreno antes de las fiestas . El club no planea detener su actividad, y en la víspera de Navidad se viralizaron en redes sociales los deseos de los fanáticos y los rumores sobre Mauro Icardi , lo que motivó una aclaración de su pareja, la China Suárez.

Este martes se difundieron versiones que señalaban que el delantero estaba en negociaciones para sumarse al equipo de Núñez y que su pareja presionaba por un regreso a Argentina , algo que la China negó de manera tajante.

“Que yo di el ok para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo” , aclaró la actriz en sus redes sociales tras los rumores que la señalaban como quien había autorizado a Icardi a jugar en River .

“Yo estoy feliz en Turquía , no intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos ”, agregó Suárez , quien mantiene una relación con el delantero desde principios de este año.

Aun así, semanas atrás la actriz había expresado su ilusión de verlo con la camiseta de River: “Si viene a Argentina, viene a River y no hay discusión, ya está hablado. Si en algún momento viene, Boca prohibidísimo”, señaló en diálogo con Otro Día Perdido de Canal 13. Por su parte, el exjugador del Inter intentó minimizar el tema: “Yo soy de Newell’s así que no tengo nada que ver”.

El futuro de Icardi sigue siendo incierto, ya que su vínculo con el Galatasaray vence en junio próximo y aún no está claro si ambas partes desean prolongar su permanencia en Estambul.

Durante su etapa en el club, aunque su nombre también apareció en los portales de espectáculos, el delantero mantuvo un rendimiento destacado cada vez que tuvo minutos dentro del campo.

Recientemente, se convirtió en el máximo goleador extranjero del equipo en la liga, con 60 tantos, superando los 59 del legendario Gheorghe Hagi. En total, Icardi acumula 70 goles y 22 asistencias en 110 encuentros con la camiseta del club turco.