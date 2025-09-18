jueves 18 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de septiembre de 2025 - 10:55
Contra el hate.

La mamá de la princesa capital dio un mensaje muy especial en esta FNE 2025

El hate empaña una fiesta que es hermosa, y en esta ocasión una mamá envió un mensaje lleno de empatía.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Todas las elegidas en la Elección Capital

Todas las elegidas en la Elección Capital

La mamá de la princesa capital dio un mensaje muy especial en esta FNE 2025

La mamá de la princesa capital dio un mensaje muy especial en esta FNE 2025

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) es uno de los eventos más esperados del año en Jujuy. Además de las carrozas, los desfiles y la alegría que contagia a toda la provincia, uno de los momentos más emotivos son las elecciones de las representantes estudiantiles, jóvenes que con entusiasmo, sueños y nervios suben al escenario para vivir una experiencia inolvidable.

Lee además
Bienvenida Primavera.
Ciudad Cultural.

El desfile Bienvenida Primavera se vivió a pleno con una masiva concurrencia
Se vienen los desfiles de carroza de la FNE 2025.
Ciudad Cultural.

FNE 2025: cómo serán los cambios en el tránsito por los desfiles

Sin embargo, lo que debería ser una celebración de la juventud muchas veces se ve empañado por el hate en redes sociales. Tras cada elección, no faltan comentarios negativos dirigidos a las chicas que resultan ganadoras, en su mayoría provenientes de personas adultas. Críticas sobre su aspecto físico, su forma de hablar o simplemente por haber sido elegidas, que pueden convertirse en una carga dolorosa para adolescentes que recién empiezan a transitar la exposición pública.

La mamá de la princesa capital dio un mensaje muy especial en esta FNE 2025

Fiesta de los Estudiantes: un pedido de empatía frente al hate que reciben las jóvenes reinas

Frente a esta situación, Lucia Garcia, mamá de la Primera Princesa (Carolina Ordoñez García, de la Escuela Normal) hizo un emotivo posteo en redes sociales, donde felicitó a todas las participantes y, especialmente, a Victoria Zamar, la nueva representante capitalina. Con palabras llenas de cariño, recordó que detrás de cada corona hay adolescentes que necesitan contención y respeto:

“Toda nuestra familia está súper feliz con la elección reina capital, queremos felicitar a las 59 bellas niñas que participaron del certamen y sobre todo felicitar y enviar todo nuestro amor a la bella Vicky Zamar, una niña que por lo que nos cuenta Caro además de ser preciosa es buena, dulce y maravillosa. Todos nos sumemos a darle amor y todo el apoyo a nuestra hermosa reina capital”. “Toda nuestra familia está súper feliz con la elección reina capital, queremos felicitar a las 59 bellas niñas que participaron del certamen y sobre todo felicitar y enviar todo nuestro amor a la bella Vicky Zamar, una niña que por lo que nos cuenta Caro además de ser preciosa es buena, dulce y maravillosa. Todos nos sumemos a darle amor y todo el apoyo a nuestra hermosa reina capital”.

El mensaje rápidamente se multiplicó entre familias y seguidores de la fiesta, quienes destacaron la importancia de cuidar a las jóvenes en un momento tan especial. Las palabras de aliento contrastan con los comentarios dañinos y reafirman que la FNE debe ser un espacio de celebración y no de críticas.

Embed

La importancia de cuidar y respetar a la juventud

Expertos en psicología advierten que el hate en redes puede generar ansiedad, inseguridades y malestar emocional en adolescentes. Por eso, remarcan la necesidad de que la comunidad adulta, en lugar de cuestionar, acompañe y valore el esfuerzo que hacen estas chicas al representar a sus colegios y ciudades.

La FNE no solo es una fiesta, sino también una escuela de valores: unión, respeto y compañerismo. Por eso, la reflexión que surge este año es clara: la empatía también debe ser protagonista de la fiesta. Respetar, apoyar y alentar a las representantes estudiantiles es la mejor forma de honrar el espíritu juvenil que cada septiembre llena de vida a Jujuy.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El desfile Bienvenida Primavera se vivió a pleno con una masiva concurrencia

FNE 2025: cómo serán los cambios en el tránsito por los desfiles

FNE 2025: con el Grupo A, comienzan este jueves los desfiles de carrozas

El carruaje de la FNE 2025 que homenajea a los niños fallecidos

La periodista Carolina Amoroso fue mamá por primera vez y mostró a su bebé

Lo que se lee ahora
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Matías Jurado. video
Caso.

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, declaró y rompió el silencio

Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy. video
Solidaridad.

El emotivo gesto de Camilo para los carroceros en la FNE 2025: qué hizo

Robó un autoen Chijra y atacó a policías con un cuchillo
In fraganti.

Robó un auto en Chijra y atacó a policías con un cuchillo

Bienvenida Primavera.
Ciudad Cultural.

El desfile Bienvenida Primavera se vivió a pleno con una masiva concurrencia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel