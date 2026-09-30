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30 de septiembre de 2026 - 13:35
País.

La salud de Mirtha Legrand: confirmaron una "franca mejoría" pero seguirá internada

El Sanatorio Mater Dei informó cómo evoluciona Mirtha Legrand. Permanece en una habitación común y acompañada por su familia.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Mirtha Legrand permanece internada por una neumopatía. Los médicos aseguraron que se encuentra “muy bien” y anticiparon un nuevo parte.

Mirtha Legrand permanece internada por una neumopatía. Los médicos aseguraron que se encuentra “muy bien” y anticiparon un nuevo parte.

    Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo seguimiento médico debido a la neumopatía que motivó su reingreso. Este miércoles 30 de septiembre se conoció un nuevo parte médico que llevó tranquilidad sobre su evolución: la conductora se encuentra “muy bien” y presenta una “franca mejoría”.

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    El comunicado fue firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y brindó precisiones sobre el estado actual de la histórica conductora de televisión.

    “La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría”, señala el informe difundido por la institución.

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    Mirtha Legrand permanece en una habitación común

    Otro de los datos importantes del nuevo parte es que Mirtha permanece alojada en una habitación común y acompañada por sus familiares, mientras continúa su recuperación. La familia agradeció además las numerosas muestras de afecto recibidas durante los últimos días. La evolución favorable representa una señal alentadora después de los días de preocupación que generó su nueva internación. Por el momento continuará bajo supervisión de los profesionales del Mater Dei y no se informó oficialmente una fecha para recibir el alta.

    Desde el sanatorio anticiparon además que, si no se producen cambios en su estado de salud, el próximo parte médico será difundido el viernes.

    Qué es la neumopatía

    La palabra neumopatía no hace referencia a una única enfermedad, sino que es un término general utilizado para describir afecciones que comprometen los pulmones. Por ese motivo, hablar de neumopatía no significa necesariamente que el paciente presente neumonía.

    Los síntomas y tratamientos dependen de la afección pulmonar específica y de las condiciones de cada paciente. En el caso de Mirtha Legrand, el parte difundido este miércoles no brindó mayores precisiones sobre las características del cuadro, pero sí destacó expresamente su buena evolución.

    Así, mientras continúa acompañada por su familia y bajo control médico, la noticia central de este miércoles es alentadora: Mirtha se encuentra “muy bien” y en “franca mejoría”.

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