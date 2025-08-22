Lanús vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

El duelo entre Lanús y River Plate correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio la Fortaleza desde las 21:15 (hora Argentina), el lunes 25 de agosto.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo entre Lanús y River Plate correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio la Fortaleza desde las 21:15 (hora Argentina), el lunes 25 de agosto.
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Lanús venció 2-1 a Gimnasia en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.
River Plate venció en casa a Godoy Cruz por 4 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y ha empatado 2. Además, logró gritar 11 goles y ha recibido 3 en su arco.
Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de River Plate.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.