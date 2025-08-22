Lanús vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Lanús y River Plate correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio la Fortaleza desde las 21:15 (hora Argentina), el lunes 25 de agosto.

Así llegan Lanús y River Plate Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura Lanús venció 2-1 a Gimnasia en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura River Plate venció en casa a Godoy Cruz por 4 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y ha empatado 2. Además, logró gritar 11 goles y ha recibido 3 en su arco.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de River Plate. El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Vélez: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs San Martín (SJ): 31 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Horario Lanús y River Plate, según país Argentina: 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

