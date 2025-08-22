viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 10:51
Liga Profesional

Lanús vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Lanús y River Plate. El partido se jugará en el estadio la Fortaleza el lunes 25 de agosto a las 21:15 (hora Argentina). Será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Lanús y River Plate correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio la Fortaleza desde las 21:15 (hora Argentina), el lunes 25 de agosto.

Así llegan Lanús y River Plate

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús venció 2-1 a Gimnasia en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate venció en casa a Godoy Cruz por 4 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y ha empatado 2. Además, logró gritar 11 goles y ha recibido 3 en su arco.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de River Plate.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.


Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Vélez: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs San Martín (SJ): 31 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Lanús y River Plate, según país
  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

