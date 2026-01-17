sábado 17 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de enero de 2026 - 20:26
Solidaridad.

Lanzan una colecta para seguir alquilando la carpa de la Iglesia Catedral donde se celebran las misas

Desde la Catedral Basílica del Santísimo Salvador lanzaron una colecta solidaria para seguir alquilando la carpa que se instaló en el atrio del templo donde se celebran las misas diarias.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
carpa iglesia catedral

Desde la Iglesia Catedral de Jujuy lanzaron una colecta solidaria con el objetivo de reunir fondos para afrontar el alquiler de la carpa instalada en el atrio, espacio donde actualmente se celebran las misas diarias y tiene capacidad para alrededor de 500 personas.

Lee además
Cuál es la diferencia entre el carpincho y capibara
Naturaleza.

Carpinchos en los diques de Jujuy: dónde están, por qué llegaron y qué cuidados hay que tener
Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Cabe destacar que la carpa fue colocada para poder dar continuidad a las actividades litúrgicas, debido a que en el interior de la histórica iglesia se están llevando adelante trabajos de restauración. Mientras duren estas tareas, las celebraciones religiosas se desarrollan en ese sector externo del templo.

Cómo colaborar para el alquiler de la carpa de la Iglesia Catedral

Según indicaron desde la Iglesia Catedral, todos aquellos que quieran colaborar podrán hacerlo a través de la cuenta bancaria del templo. Los datos son los siguientes:

  • ALIAS: carpa.catedral.2026
  • CVU: 000000310041320120322

La cuenta podrán encontrarla con el nombre: CATEDRAL DE JUJUY.

Embed

Por qué se celebran las misas en una carpa en el atrio de la Iglesia

En la Catedral de San Salvador de Jujuy, las misas se realizan en el atrio bajo una carpa blanca debido a obras de reparación y mantenimiento en el interior del templo, que lo mantienen cerrado preventivamente.

Desde fines de 2025, se instaló la carpa para Navidad y otras fiestas, mientras avanzan las refacciones pendientes en el histórico edificio. Esto asegura la continuidad de los encuentros litúrgicos al aire libre en el atrio, como fue en diciembre, de la Misa de Gallo, la de la Inmaculada Concepción, el Encuentro de Pesebres, sin interrumpir las actividades religiosas.

image

Las refacciones en la Catedral Basílica del Santísimo Salvador de San Salvador de Jujuy avanzan en etapas de diagnóstico y planificación tras el derrumbe parcial de un muro en 2025. Actualmente, equipos del CONICET, UNJu y la Dirección Provincial de Arquitectura realizan intervenciones científicas para trabajar en los daños estructurales y avanzar con el proyecto ejecutivo.

La Catedral permanece cerrada al público desde marzo de 2025, cuando en el marco de intensas lluvias, una parte del muro norte de la Catedral Basílica del Santísimo Salvador sufrió un derrumbe parcial de un muro de adobe sobre la recova.

image

Ante esa situación, más allá de contar con algunos planos iniciales, dadas sus inexactitudes, los científicos emprendieron un trabajo de relevamiento del edificio desde cero, verificando las medidas de la planta y la elevación, además de todos los detalles técnicos y ornamentales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carpinchos en los diques de Jujuy: dónde están, por qué llegaron y qué cuidados hay que tener

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Algunas rutas de Jujuy están intransitables este sábado 17 de enero y otros caminos con extrema precaución

Incendio en un secadero de tabaco en Monterrico: no hubo heridos

Un auto quedó al borde de caer a un canal camino a La Esperanza

Lo que se lee ahora
Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Amistoso Gimnasia vs Racing de Córdoba - Foto: Fanaticos.lvdos
Pretempotada.

Gimnasia de Jujuy jugó dos amistosos contra Racing de Córdoba: resultados de los partidos

Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

El SMN mantiene el alerta amarilla en Jujuy video
Pronóstico

El SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas en Jujuy durante tres días

Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares. video
Tecnología.

Fin del "viaje tecnológico": desde Jujuy explican por qué ya no conviene cruzar a Chile por celulares

Josefina Astorga junto a will smith en Egipto 
Rodaje.

De Jujuy al cine internacional: Josefina Astorga comparte set con Will Smith

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel