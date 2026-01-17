Lanzan una colecta para seguir alquilando la carpa de la Iglesia Catedral donde se celebran las misas

Desde la Iglesia Catedral de Jujuy lanzaron una colecta solidaria con el objetivo de reunir fondos para afrontar el alquiler de la carpa instalada en el atrio, espacio donde actualmente se celebran las misas diarias y tiene capacidad para alrededor de 500 personas.
Cabe destacar que la carpa fue colocada para poder dar continuidad a las actividades litúrgicas, debido a que en el interior de la histórica iglesia se están llevando adelante trabajos de restauración. Mientras duren estas tareas, las celebraciones religiosas se desarrollan en ese sector externo del templo.
Cómo colaborar para el alquiler de la carpa de la Iglesia Catedral
Según indicaron desde la Iglesia Catedral, todos aquellos que quieran colaborar podrán hacerlo a través de la cuenta bancaria del templo. Los datos son los siguientes:
ALIAS: carpa.catedral.2026
CVU: 000000310041320120322
La cuenta podrán encontrarla con el nombre: CATEDRAL DE JUJUY.
Por qué se celebran las misas en una carpa en el atrio de la Iglesia
En la Catedral de San Salvador de Jujuy, las misas se realizan en el atrio bajo una carpa blanca debido a obras de reparación y mantenimiento en el interior del templo, que lo mantienen cerrado preventivamente.
Ante esa situación, más allá de contar con algunos planos iniciales, dadas sus inexactitudes, los científicos emprendieron un trabajo de relevamiento del edificio desde cero, verificando las medidas de la planta y la elevación, además de todos los detalles técnicos y ornamentales.