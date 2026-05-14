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14 de mayo de 2026 - 10:32
Jujuy.

"Los accidentes en moto nos están dejando muchísima gente con discapacidad"

Lo dijo Javier Cadar, Secretario de Coordinación del Ministerio de Salud. Preocupa el aumento de los casos vinculados a accidentes con las motos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Accidente en moto - Imagen creada con IA&nbsp;

Accidente en moto - Imagen creada con IA 

El aumento de los accidentes de tránsito en Jujuy continúa generando alarma en el sistema sanitario provincial. Desde el Ministerio de Salud advirtieron que, pese a las medidas de prevención implementadas en los últimos años, los siniestros viales siguen dejando víctimas fatales y una gran cantidad de personas con secuelas permanentes.

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El secretario de Coordinación del Ministerio de Salud, Javier Cadar, expresó su preocupación por el impacto que tiene esta problemática tanto en la salud pública como en la calidad de vida de quienes sobreviven a los accidentes.

“Hace mucho que venimos con el tema del ascenso en accidentología en la provincia. A pesar de medidas como alcoholemia cero y los controles que pueden haber, siguen haciendo accidentes”, señaló.

Embed - "Los accidentes en moto nos están dejando muchísima gente con discapacidad"

Las motos, en el centro de la problemática

Según explicó el funcionario, los accidentes en motocicleta son actualmente los más frecuentes y los que generan mayor cantidad de lesiones graves.

“Estamos teniendo mucha preocupación sobre todo con los accidentes en moto, que son los que más se producen. Nos está dejando muchísima gente con discapacidad”, afirmó.

En ese sentido, indicó que muchos de los siniestros ocurren por exceso de velocidad, imprudencia y falta de respeto por las normas de tránsito.

“La gente anda apurada, a mucha velocidad. Los accidentes terminan siendo fatales o, si no, quedan con muchas secuelas y complicaciones”, sostuvo.

moto pistera
Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto (imagen ilustrativa realizada por Todojujuy con IA)

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto (imagen ilustrativa realizada por Todojujuy con IA)

Secuelas permanentes y aumento de la discapacidad

Desde Salud remarcaron que las consecuencias de los accidentes no terminan en la atención de urgencia, sino que muchas personas quedan con discapacidades permanentes que afectan su vida cotidiana y su entorno familiar.

“Discapacidad aumentó muchísimo en la provincia, mucho a raíz del tema de las motos que tienen accidentes y se caen”, explicó Cadar.

Además, alertó sobre situaciones que se repiten frecuentemente y aumentan el riesgo de lesiones graves, especialmente en menores de edad.

“Van tres o más personas en las motos, les ponen a los chicos cascos que no son de su tamaño y terminan sufriendo traumas graves”, detalló.

El pedido de mayor conciencia vial

Por último, el funcionario insistió en la necesidad de reforzar la educación vial y generar mayor conciencia social para prevenir accidentes.

“Tenemos que tomar un poco de conciencia y tener un poco de calma, respetar las señales de tránsito que son importantísimas”, expresó.

Asimismo, consideró que la educación vial debería enseñarse desde edades tempranas. “En las escuelas se debería enseñar educación vial para evitar todo esto”, concluyó.

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