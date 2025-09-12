viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 13:08
Rugby Championship.

Los Pumas van por la revancha ante Australia: horario, formaciones y cómo ver el partido

Tras la derrota agónica en Townsville, Los Pumas buscan revancha frente a Australia en Sídney por la cuarta fecha del Rugby Championship.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El seleccionado que dirige Felipe Contepomi llega tras una derrota agónica en la que los Wallabies se quedaron con la victoria en la última jugada. Esa caída, que dejó sabor amargo, se transformó en combustible para un plantel que se prepara con el objetivo de sumar un triunfo clave en la lucha por el ranking mundial.

Los Pumas
Los cambios de Los Pumas para la revancha

Para este partido, Contepomi dispuso tres cambios en la formación inicial. Guido Petti ingresará en la segunda línea por Franco Molina, Joaquín Oviedo reemplazará a Pablo Matera en la tercera, mientras que Rodrigo Isgró ocupará la punta en lugar de Bautista Delguy. La decisión de darle descanso a Matera, referente y subcapitán, refleja la búsqueda de energías frescas en un duelo que promete intensidad.

El resto del equipo mantendrá su estructura. Gonzalo García será el medio scrum y Santiago Carreras el apertura. Los centros estarán ocupados por Santiago Chocobares y Lucio Cinti, mientras que Juan Cruz Mallía se ubicará como fullback. Mateo Carreras e Isgró serán las puntas. En el banco, aparecen como novedades Justo Piccardo e Ignacio Mendy.

Los Pumas
Los cambios de Australia

Australia también moverá fichas. Joe Schmidt introdujo cuatro variantes en su XV, con la sorpresa del joven Tane Edmed como apertura en reemplazo del lesionado Tom Lynagh. Además, Hunter Paisami regresa al centro, James Slipper a la primera línea y Jeremy Williams a la segunda. En el banco espera el experimentado James O’Connor.

Formaciones de Los Pumas y Australia por la 4° fecha del Rugby Championship

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Ignacio Mendy.

Australia: James Slipper, Billy Pollard, Taniela Tupou, Jeremy Williams, Tom Hooper, Rob Valetini, Fraser McReight, Harry Wilson, Nic White, Tane Edmed, Corey Toole, Hunter Paisami, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen, Andrew Kellaway.

Suplentes: Josh Nasser, Angus Bell, Zane Nonggorr, Lukhan Salakaia-Loto, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor, Filipo Daugunu.

Los pumas
Los Pumas en este Rugby Championship

El camino de Los Pumas en este Rugby Championship mostró luces y sombras: una derrota ante los All Blacks en Córdoba, una histórica victoria en Vélez y la caída ajustada frente a los Wallabies en Townsville. Con una marca de un triunfo y dos derrotas, el partido en Sídney se presenta como una bisagra para mantener vivo el sueño.

El fixture marca que luego llegará la hora de enfrentar a Sudáfrica, primero en Durban y después en Londres. Pero antes, la meta es clara: salir a la cancha, jugar con coraje y demostrar que Los Pumas siempre se levantan. La revancha está servida y el corazón argentino late fuerte en Sídney.

