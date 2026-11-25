Tras la confirmación del Indec de que la Argentina entró en recesión técnica, el ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el riesgo de una aceleración de la inflación como consecuencia de la reciente suba del dólar y defendió la continuidad del programa económico del Gobierno nacional.
«No tengo temor de que la suba del dólar pase a los precios», afirmó el funcionario en diálogo con A24, al sostener que las actuales condiciones fiscales y monetarias permiten limitar el impacto de las variaciones cambiarias.
Analistas del BCRA anticipan una inflación desacelerada y proyectan un dólar de $1.652 hacia diciembre.
Caputo explicó los motivos de la suba del dólar
El titular del Palacio de Hacienda atribuyó la depreciación del peso argentino a un contexto de incertidumbre financiera internacional que también afectó a otras monedas de la región.
«Si está habiendo un cambio global, es lógico que tu moneda acompañe», sostuvo Caputo, al explicar que, durante períodos de tensión financiera, el dólar tiende a fortalecerse frente a otras divisas.
En ese sentido, detalló que el peso mexicano registró una caída del 4,1%, similar a la moneda argentina, mientras que el real brasileño y el peso colombiano experimentaron retrocesos mayores.
Por su parte, el sol peruano presentó una variación menor y el peso uruguayo prácticamente no registró cambios, según indicó el ministro.
Qué dijo Luis Caputo sobre la inflación
El funcionario aseguró que el equilibrio fiscal y la política monetaria del Gobierno son factores determinantes para reducir el traslado de las variaciones del dólar a los precios de bienes y servicios.
«Mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos monetariamente estas cosas, el pass through es cada vez menor», manifestó, en referencia al impacto de los movimientos cambiarios sobre la inflación.
Además, se refirió a la evolución de la inflación núcleo, que excluye los componentes más volátiles del índice general de precios, y aseguró que actualmente se encuentra en niveles del 20% anual.
Finalmente, Caputo ratificó la continuidad de la estrategia económica del Gobierno nacional y expresó su confianza en alcanzar niveles de inflación similares a los internacionales.
«Nosotros seguimos absolutamente convencidos de que, si vamos por este camino, vamos a terminar con una inflación internacional», concluyó.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.