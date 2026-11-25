Tras la confirmación del Indec de que la Argentina entró en recesión técnica, el ministro de Economía, Luis Caputo , minimizó el riesgo de una aceleración de la inflación como consecuencia de la reciente suba del dólar y defendió la continuidad del programa económico del Gobierno nacional.

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«No tengo temor de que la suba del dólar pase a los precios», afirmó el funcionario en diálogo con A24, al sostener que las actuales condiciones fiscales y monetarias permiten limitar el impacto de las variaciones cambiarias.

El titular del Palacio de Hacienda atribuyó la depreciación del peso argentino a un contexto de incertidumbre financiera internacional que también afectó a otras monedas de la región.

Analistas del BCRA anticipan una inflación desacelerada y proyectan un dólar de $1.652 hacia diciembre.

«Si está habiendo un cambio global, es lógico que tu moneda acompañe», sostuvo Caputo, al explicar que, durante períodos de tensión financiera, el dólar tiende a fortalecerse frente a otras divisas.

En ese sentido, detalló que el peso mexicano registró una caída del 4,1%, similar a la moneda argentina, mientras que el real brasileño y el peso colombiano experimentaron retrocesos mayores.

Por su parte, el sol peruano presentó una variación menor y el peso uruguayo prácticamente no registró cambios, según indicó el ministro.

Qué dijo Luis Caputo sobre la inflación

El funcionario aseguró que el equilibrio fiscal y la política monetaria del Gobierno son factores determinantes para reducir el traslado de las variaciones del dólar a los precios de bienes y servicios.

«Mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos monetariamente estas cosas, el pass through es cada vez menor», manifestó, en referencia al impacto de los movimientos cambiarios sobre la inflación.

Además, se refirió a la evolución de la inflación núcleo, que excluye los componentes más volátiles del índice general de precios, y aseguró que actualmente se encuentra en niveles del 20% anual.

Finalmente, Caputo ratificó la continuidad de la estrategia económica del Gobierno nacional y expresó su confianza en alcanzar niveles de inflación similares a los internacionales.

«Nosotros seguimos absolutamente convencidos de que, si vamos por este camino, vamos a terminar con una inflación internacional», concluyó.