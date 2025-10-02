Luis Caputo viaja con su equipo a Washington para reunirse con Scott Bessent

El Ministro de Economía, Luis Caputo , liderará mañana una misión oficial rumbo a Washington , donde está pautado un encuentro con Scott Bessent , de acuerdo con lo informado por portavoces del Gobierno . La comitiva la integran el viceministro José Luis Daza , el secretario de Finanzas Pablo Quirno y el presidente del Banco Central , Santiago Bausili .

Por su parte, Bessent ya había hecho público que mantenía en agenda una reunión con Caputo y parte de su equipo en la capital estadounidense. La cita buscará analizar alternativas relacionadas con un posible respaldo financiero para Argentina .

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, durante una reunión celebrada en abril de este año.

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, los equipos mantendrán tareas durante sábado y domingo , y no se descarta que tengan reuniones a comienzos de la próxima semana. Por ahora no se definió cuándo volverán al país. “ La agenda se irá informando a medida q se vayan concretando las reuniones ”, señalaron desde el Ministerio de Economía .

Caputo y sus colaboradores llegarán a una Washington prácticamente paralizada: la disputa con los demócratas por el shutdown del gobierno federal mantiene en funciones únicamente al personal esencial en las dependencias oficiales de Estados Unidos.

En ese contexto, Bessent responsabilizó a los demócratas de negociar “con mala fe” respecto al financiamiento estatal. “Los demócratas quieren negociar como terroristas”, declaró a CNBC quien será el interlocutor directo del ministro argentino.

Días atrás, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos le entregó un premio a Javier Milei, en la ceremonia de los Premios Global Citizen, en Nueva York.

Más allá de los aspectos técnicos, el conflicto por el shutdown también repercute de manera indirecta sobre la Argentina: la administración de Donald Trump busca excluir a miles de ciudadanos del programa sanitario Obamacare, una medida rechazada por los demócratas, quienes argumentan que resulta contradictorio brindar asistencia a un país extranjero como Argentina mientras se aplican recortes tan profundos y simbólicos dentro de Estados Unidos.

Nuevas publicaciones y señales de incertidumbre

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar el 14 de octubre a Estados Unidos para mantener un encuentro en la Casa Blanca con Trump, con quien comparte afinidad ideológica, confirmó el martes la Cancillería argentina. Según destacó Bessent a través de su cuenta en la red social X, esa visita servirá para profundizar las negociaciones sobre el respaldo financiero con el equipo económico.

Scott Bessent.

Sin embargo, tras ese anuncio, el propio funcionario de Trump aclaró en una entrevista televisiva que la asistencia hacia la Argentina tendría un alcance limitado. “No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”, precisó.

Bessent sostuvo que Estados Unidos conserva un interés geopolítico en la Argentina, ya que busca evitar la aparición de otra situación crítica como la de Venezuela en América Latina. No obstante, remarcó que el respaldo ofrecido no implica transferencias de fondos, sino la puesta en marcha de un mecanismo de canje de divisas (swap).

“Sólo para dejarlo claro. Le estamos otorgando una línea de swap. No estamos poniendo dinero en la Argentina”, aclaró el funcionario estadounidense. Sus dichos provocaron sorpresa y cierta inquietud en el plano local. Más temprano, se había informado que las conversaciones venían registrando demoras.

luis caputo ministro economia.jpg

Expectativas del Gobierno argentino por el viaje de Luis Caputo

La delegación argentina llevará adelante una serie de encuentros en Estados Unidos, centrados principalmente en conseguir respaldo externo para la política económica actual. De acuerdo con lo señalado por portavoces del Ministerio de Economía, las charlas incluirán el análisis de instrumentos que amplíen las opciones de financiamiento y potencien la cooperación bilateral.

Según la información oficial, las negociaciones comenzarán con el arribo de Luis Caputo y su equipo a territorio norteamericano. La Casa Rosada espera que de esas reuniones surjan definiciones concretas que permitan reforzar la estructura financiera del país.

El secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent, adelantó que le darán un swap a la Argentina.

Este jueves la jornada financiera mostró una fuerte volatilidad: las acciones y los títulos públicos treparon tras un mensaje en redes del secretario del Tesoro, retrocedieron después de sus declaraciones en la televisión estadounidense y volvieron a repuntar cerca de las 14:30. “El anuncio del viaje de Caputo probablemente haya tenido peso en la reacción”, explicó un operador del mercado.

En ese momento, los bonos argentinos regresaron al alza, con un incremento promedio del 2%. En paralelo, el indicador de riesgo país elaborado por JP Morgan se ubicaba alrededor de los 1.264 puntos básicos para la Argentina.