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18 de junio de 2026 - 17:42
Espectáculos.

Luzu TV echó a los responsables tras el error de Florencia Peña sobre el papá de Messi

Luzu emitió un comunicado haciendo responsable a todo el equipo. La conductora pidió perdón en redes y anunció que dará “un paso al costado” del canal.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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A través de un comunicado oficial, el canal expresó: “Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano”. Además, remarcaron que para la señal “es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”.

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En ese sentido, las autoridades de Luzu TV informaron que tomaron la decisión de “desvincular a todos los responsables involucrados” y señalaron que Florencia Peña “tomará la decisión de dar un paso al costado”.

El pedido de disculpas de Florencia Peña

Luego de lo ocurrido, Florencia Peña también se expresó en sus redes sociales con un mensaje en el que pidió perdón públicamente a la familia Messi.

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, escribió la conductora.

Peña explicó que la falsa información le fue transmitida durante el vivo como si estuviera chequeada por la producción del programa. “Yo confié”, sostuvo en el descargo.

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De todos modos, la conductora reconoció su responsabilidad en el hecho: “Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu”.

Finalmente, volvió a pedir disculpas “de corazón” y cerró su mensaje con una frase directa: “Me equivoqué”.

Luzu TV reafirmó su compromiso

En el cierre del comunicado, el canal sostuvo que reafirma su compromiso con “una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”, luego de la fuerte repercusión que generó el episodio en redes sociales.

El caso abrió nuevamente el debate sobre la responsabilidad de los medios y los programas en vivo al momento de difundir información sensible, especialmente cuando involucra temas familiares o personales de figuras públicas.

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