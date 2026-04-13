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13 de abril de 2026 - 16:58
Espectáculos.

"Mi querido señor Mozart": una experiencia que une teatro y música en Jujuy

La propuesta del Mozarteum combina una obra teatral con un concierto en vivo para acercar la música clásica a nuevos públicos. Se presentará este 16 de abril en el Teatro Mitre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mi querido señor Mozart

El Mozarteum Jujuy vuelve a apostar por propuestas innovadoras con la llegada de “Mi querido señor Mozart”, una obra que combina teatro y música en vivo para ofrecer una experiencia diferente al público.

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Se trata de una propuesta que rompe con el formato tradicional del concierto clásico y busca generar una conexión más cercana con los espectadores. “Puede entenderse como un concierto dentro de una obra teatral o como una obra teatral dentro de un concierto”, explicó Gustavo Méndez en diálogo con TodoJujuy.

Mi querido señor Mozart (1)

Una forma distinta de acercarse a la música clásica

La obra propone un recorrido por la vida y la música de Wolfgang Amadeus Mozart, a través de una puesta en escena que incluye actuación, relato y ejecución musical en vivo. “Los artistas, vestidos de época, te llevan hacia la música y te cuentan parte de la historia de Mozart y su relación con su alumna”, detalló Méndez.

Durante la función, el público podrá ver cómo se desarrolla este diálogo entre teatro y música, mientras un cuarteto de cuerdas y una pianista interpretan obras del compositor.

Embed - "Mi querido señor Mozart": una experiencia que une teatro y música llega a Jujuy

Una propuesta para nuevos públicos

Uno de los objetivos principales de esta iniciativa es acercar la música clásica a nuevas generaciones y a quienes no suelen asistir a este tipo de espectáculos. “Es una manera más lúdica, con otra dinámica, que permite llegar al público masivo sin poner la música en un pedestal”, señaló.

En ese sentido, destacó que se trata de una experiencia accesible, pensada para que el público pueda comprender y disfrutar la música desde otro lugar.

La puesta contará con la participación de nueve artistas provenientes de Buenos Aires, entre ellos la reconocida pianista Fernanda Morello, quien interpretará el papel de Bárbara Ployer. También formarán parte el actor Marcos Montes, en el rol de Mozart, y el cuarteto de cuerdas Domus, completando una propuesta artística de alto nivel.

Cuándo y dónde

La función se realizará el 16 de abril a las 21 horas en el Teatro Mitre, en el marco de la temporada del Mozarteum Jujuy.

Además, desde la organización destacaron la implementación de un abono joven, que permite a menores de 25 años acceder a los conciertos a mitad de precio.

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