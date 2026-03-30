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30 de marzo de 2026 - 16:24
País.

Minería en Argentina: proyectan hasta 200.000 nuevos puestos y alertan por falta de talento

La minería en Argentina podría generar hasta 200.000 nuevos empleos hacia 2032, pero enfrenta una fuerte escasez de talento especializado.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mineríaen Argentina

Minería en Argentina

La minería en Argentina atraviesa una paradoja. Aunque se trata de uno de los sectores con mejores salarios del país y con una expansión proyectada sin precedentes, hoy enfrenta su principal cuello de botella: no consigue el talento necesario para sostener el crecimiento que viene.

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En abril de 2025, el empleo formal directo del sector registró 38.801 puestos, con una caída interanual del 5,3% y la décima contracción consecutiva. Solo en el primer cuatrimestre de ese año se perdieron 605 puestos. Sin embargo, las proyecciones para los próximos años muestran el escenario inverso: una expansión laboral impulsada por nuevos proyectos de cobre, litio, oro y plata.

Cuánto empleo tiene hoy la minería en Argentina

Según datos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la actividad emplea de manera directa a 37.000 personas y genera más de 120.000 puestos indirectos. Además, se trata de uno de los sectores con menor nivel de informalidad del país.

Apenas el 1,3% del empleo minero no está registrado, muy por debajo del promedio general de la economía. A eso se suma otro dato clave: el salario promedio de un trabajador minero es 3,7 veces superior al del resto del sector privado.

Minería en Argentina
Minería en Argentina

Minería en Argentina

La evolución histórica también muestra la magnitud de la actividad. En enero de 1996 había 33.044 empleados formales; en 2015 se superaron los 90.000 puestos y en enero de 2024 se alcanzó un pico de 100.578 trabajadores.

Hoy, los proyectos metalíferos concentran el mayor volumen laboral, con 11.284 puestos, seguidos por los servicios mineros con 8.807 y las rocas de aplicación con 5.408. En abril de 2025 operaban 997 empresas mineras, con un promedio de 39 empleados por firma.

En ese marco, el litio aparece como la gran excepción. Mientras el sector en general retrocede, la exploración y financiación de proyectos de litio sumó 239 nuevos puestos, con un crecimiento interanual del 11,8%. También es el subsector con mayor participación femenina: las mujeres representan el 22,3% de su fuerza laboral.

Las proyecciones de empleo que anticipan un salto histórico

El gran crecimiento minero todavía no ocurrió, pero los informes del sector aseguran que está en marcha. Un reporte de Morgan Stanley prevé que en 2026 se crearán unos 12.000 empleos solo en construcción minera, con una fuerza laboral total vinculada a metales de 28.000 trabajadores.

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Miner&iacute;a en Argentina

Minería en Argentina

Para 2027, la aceleración sería mucho mayor: cerca de 36.000 empleos en construcción y un total de 51.000 puestos directos en el sector. En paralelo, las exportaciones de minerales metálicos también acompañarían esa curva. De USD 5.000 millones en 2025 podrían escalar a casi USD 10.000 millones en 2026.

Para fines de 2026, la minería superaría los 115.000 empleos entre directos e indirectos, con remuneraciones que duplican y hasta triplican la media nacional.

La proyección más ambiciosa es la de la CAEM: el desarrollo pleno de los proyectos de cobre y litio podría llevar al sector a entre 200.000 y 250.000 puestos de trabajo directos e indirectos, con un horizonte de 200.000 nuevos empleos hacia 2032, impulsados por inversiones superiores a USD 33.000 millones.

El RIGI y los proyectos que impulsan la demanda laboral

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aparece como uno de los motores centrales de esta expansión. La inversión minera prevista para 2026 alcanzaría los USD 7.510 millones, un salto del 441% frente a 2025. Cada proyecto aprobado bajo este esquema llega acompañado por compromisos laborales concretos.

Los últimos dos proyectos aprobados en febrero de 2026 muestran esa escala. Veladero, con una ampliación de USD 380 millones en San Juan, y Diablillos, una nueva mina de oro y plata en Salta con USD 760 millones, generarían juntos más de 2.300 puestos directos e indirectos.

Litio
Jujuy es una de las principales provincias en la producción de litio en Argentina

Jujuy es una de las principales provincias en la producción de litio en Argentina

También se suman otros desarrollos ya formalizados. Gualcamayo, en San Juan, prevé USD 665 millones de inversión y 1.700 empleos directos. Fénix, ampliación de Rio Tinto en Catamarca, contempla USD 530 millones, 1.143 puestos en construcción y 504 en operación.

Cuál es el principal problema del boom minero

El mayor límite al crecimiento ya no es la inversión ni la disponibilidad de recursos naturales. Es la falta de personal especializado. Los perfiles más buscados incluyen geólogos, hidrogeólogos, ingenieros químicos, electromecánicos y civiles, además de técnicos en seguridad e higiene y sostenibilidad.

En el plano operativo, la falta de perforistas y técnicos de campo con experiencia en alta montaña y esquemas de trabajo 14x14 aparece como una de las mayores dificultades.

A eso se suman competencias cada vez más valoradas, como dominio de inglés, habilidades de gestión y experiencia en criterios ESG, vinculados al desempeño ambiental, social y de gobernanza.

Cómo responde el sistema educativo y dónde crece la oferta laboral

Frente a este escenario, universidades, plataformas de empleo y provincias comenzaron a moverse. En San Juan, la Universidad Nacional registró un salto en Ingeniería en Minas: para el ciclo 2026, los ingresantes pasaron de 50 a 150 estudiantes. También crecieron las tecnicaturas en operaciones mineras y procesamiento de minerales.

Día Nacional de la Minería
Hoy es el Día Nacional de la Minería

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En Salta, una plataforma de empleo minero ya reúne a más de 20.000 postulantes y 60 compañías activas en búsqueda de perfiles técnicos y operativos.

Los salarios también explican el interés. En puestos de supervisión y jefatura, los ingresos alcanzan los $10 millones, lo que ubica a la minería entre las actividades más atractivas para técnicos y profesionales calificados en Argentina.

En el Triángulo del Litio, integrado por Jujuy, Salta y Catamarca, la puesta en marcha de registros de proveedores y bolsas de trabajo busca priorizar la contratación de mano de obra local y fortalecer a las pymes regionales.

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