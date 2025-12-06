Mundial 2026: los cruces estelares que encendieron la primera ronda

El sorteo del Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá , definió los 12 grupos de cuatro selecciones y resaltó cinco enfrentamientos destacados en la fase inicial. Estos partidos entre equipos con historial competitivo prometen alta intensidad desde el comienzo del torneo.

El pentacampeón mundial Brasil inicia su participación dos días después del partido inaugural México-Sudáfrica. La selección sudamericana clasificó quinta en las Eliminatorias CONMEBOL y cuenta con renovación bajo la dirección del entrenador italiano Carlo Ancelotti, junto a posibles retornos de figuras clave. Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, presenta una defensa sólida liderada por su estrella en el PSG.

Países Bajos vs. Japón (Grupo F - 14 de junio, Dallas Stadium)

Los neerlandeses, que lideraron su grupo en Eliminatorias UEFA con 20 de 24 puntos posibles bajo Ronald Koeman, debutan ante Japón. La selección asiática dominó su clasificatoria continental con seis victorias y un empate, anotando 24 goles y recibiendo solo uno, demostrando eficiencia ofensiva y defensiva.

Inglaterra vs. Croacia (Grupo L - 17 de junio, Toronto Stadium)

Inglaterra, con puntaje perfecto en su zona de Eliminatorias, enfrenta a Croacia en un duelo cargado de historia. Los balcánicos eliminaron a los ingleses en semifinales de Rusia 2018, reviviendo una rivalidad que añade expectativa al estreno del Grupo L.

España vs. Uruguay (Grupo H - 26 de junio)

Considerado el mejor partido de la fase de grupos, este choque cierra la zona con España, campeona de la Eurocopa 2024 y con solo dos puntos perdidos en clasificatorias UEFA, frente a Uruguay. La Celeste de Marcelo Bielsa superó con comodidad su fase previa sudamericana, preparando estratégicamente el encuentro.

Francia vs. Noruega (Grupo I - 26 de junio, Boston)

Francia, base del título de 2018 y subcampeón en 2022, mide fuerzas con Noruega, que lideró invicta su grupo UEFA goleando a rivales como Italia. Los nórdicos cuentan con jugadores de élite en clubes ingleses como Manchester City y Arsenal.

Estos cruces elevan el nivel de la primera fase, distribuyendo talento entre los 48 participantes y garantizando competencia equilibrada desde el 11 de junio.