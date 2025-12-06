sábado 06 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de diciembre de 2025 - 10:11
Imperdibles.

Mundial 2026: los cruces estelares que encendieron la primera ronda

En el mundial 2026 de fútbol se darán cinco duelos imperdibles entre potencias desde la primera ronda. Brasil y Francia tendrán desafíos de alto riesgo.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-12-06T100425.612
Lee además
Sorteodel Mundial 2026
Estados Unidos.

Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y qué hay que saber
Cuál es el “Grupo de la Muerte” que podría tocarle a la Selección argentina en el Mundial 2026.
Fútbol.

Sorteo del Mundial 2026: este es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la selección argentina

Mundial 2026.
Mundial 2026.

Mundial 2026.

Brasil vs. Marruecos (Grupo C - 13 de junio)

El pentacampeón mundial Brasil inicia su participación dos días después del partido inaugural México-Sudáfrica. La selección sudamericana clasificó quinta en las Eliminatorias CONMEBOL y cuenta con renovación bajo la dirección del entrenador italiano Carlo Ancelotti, junto a posibles retornos de figuras clave. Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, presenta una defensa sólida liderada por su estrella en el PSG.

Países Bajos vs. Japón (Grupo F - 14 de junio, Dallas Stadium)

Los neerlandeses, que lideraron su grupo en Eliminatorias UEFA con 20 de 24 puntos posibles bajo Ronald Koeman, debutan ante Japón. La selección asiática dominó su clasificatoria continental con seis victorias y un empate, anotando 24 goles y recibiendo solo uno, demostrando eficiencia ofensiva y defensiva.

Inglaterra vs. Croacia (Grupo L - 17 de junio, Toronto Stadium)

Inglaterra, con puntaje perfecto en su zona de Eliminatorias, enfrenta a Croacia en un duelo cargado de historia. Los balcánicos eliminaron a los ingleses en semifinales de Rusia 2018, reviviendo una rivalidad que añade expectativa al estreno del Grupo L.

España vs. Uruguay (Grupo H - 26 de junio)

Considerado el mejor partido de la fase de grupos, este choque cierra la zona con España, campeona de la Eurocopa 2024 y con solo dos puntos perdidos en clasificatorias UEFA, frente a Uruguay. La Celeste de Marcelo Bielsa superó con comodidad su fase previa sudamericana, preparando estratégicamente el encuentro.

Francia vs. Noruega (Grupo I - 26 de junio, Boston)

Francia, base del título de 2018 y subcampeón en 2022, mide fuerzas con Noruega, que lideró invicta su grupo UEFA goleando a rivales como Italia. Los nórdicos cuentan con jugadores de élite en clubes ingleses como Manchester City y Arsenal.

Estos cruces elevan el nivel de la primera fase, distribuyendo talento entre los 48 participantes y garantizando competencia equilibrada desde el 11 de junio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y qué hay que saber

Sorteo del Mundial 2026: este es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la selección argentina

Confirmado: los rivales de la Selección Argentina en el Mundial 2026 serán Austria, Argelia y Jordania

Mundial 2026: cuándo se confirmarán sedes y horarios de la fase de grupos

Así quedaron confirmados los grupos del Mundial 2026

Las más leídas

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia
Salud.

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico video
Suspensión.

Martín Meyer y la Cena Blanca: "Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana"

Cena Blanca suspendida
Egresados.

Por la tormenta, suspendieron la Cena Blanca

Aguinaldo.
Diciembre.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en Jujuy?

Cena Blanca suspendida video
Temporal.

Remarcan que la Cena Blanca fue suspendida por seguridad: "Fue la mejor decisión", señalaron desde el SAME

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel