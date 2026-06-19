Mundial 2026: México le ganó a Corea del Sur y clasificó a los 16avos de final

México clasificó. México ante Corea. México ante Corea.

La Selección de México consiguió una valiosa victoria ante Corea del Sur y se convirtió en el primer clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026. Fue 1 a 0 en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo A.

El único gol del partido llegó a los 49 minutos del segundo tiempo. Luis Romo aprovechó un grosero error de la defensa y del arquero surcoreano para empujar la pelota al fondo de la red y marcar su primer tanto en una Copa del Mundo.

México ante Corea. México ante Corea.

Con este resultado, el conjunto mexicano alcanzó los seis puntos en la zona luego de haber derrotado 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural. De esta manera, aseguró su clasificación con una fecha de anticipación.

Corea del Sur, que había comenzado el torneo con una victoria sobre República Checa, no pudo aprovechar sus oportunidades y quedó obligado a sumar en la última jornada para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar de ronda. México ante Corea. México ante Corea. En la próxima fecha, México enfrentará a República Checa para cerrar su participación en la fase de grupos, mientras que Corea del Sur se medirá ante Sudáfrica en un duelo clave por la clasificación. Embed

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