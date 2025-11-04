martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 11:37
Fútbol.

Mundial Sub 17 de Qatar 2025: todo lo que tenés que saber

La Sub 17, dirigida por Diego Placente, debutó en el Mundial 2025 con un triunfo 3-2 sobre Bélgica; el torneo ahora será anual con 48 equipos.

Por  Redacción de TodoJujuy
Todo lo que hay que saber sobre la organización del Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

La Selección Argentina Sub 17 comenzó este lunes su camino en el Mundial de Qatar con una victoria ajustada sobre Bélgica por 3-2, en el marco del Grupo D. El certamen, que se extenderá del 3 al 27 de noviembre, inaugura una nueva era: se disputará todos los años y contará con 48 equipos hasta 2029, el doble de los que participaban en ediciones previas.

Esta edición del Mundial Sub 17 presenta una particularidad: todos los encuentros se llevarán a cabo en las instalaciones de la renombrada Academia Aspire, que cuenta con ocho canchas al aire libre para permitir la realización simultánea de varios partidos.

Mundial Sub 17.

Nueva edición del Mundial Sub 17: todos los partidos en la Academia Aspire

Mientras los dirigidos por Diego Placente jugaban su primer encuentro, Túnez y Fiji, los otros integrantes del grupo, disputaban su partido al mismo tiempo. La definición del torneo se jugará en el estadio Internacional Khalifa, uno de los recintos utilizados durante la Copa del Mundo 2022. Respecto al formato, avanzarán a los octavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, con la novedad de que, a partir de esa instancia, los empates se resolverán directamente mediante tiros desde el punto de penal.

Por su parte, la Selección Argentina tendrá su próximo partido el jueves 6 a las 10:30 frente a Túnez, y cerrará la fase de grupos el domingo 9 a las 9:30 ante Fiji. El equipo, que incluye a varios campeones del Torneo L’Alcudia, buscará lograr la primera coronación argentina en la historia del Mundial Sub 17.

Argentina por la primera fecha le ganó a Bélgica por 3-2.

Hasta el momento, los mayores logros de Argentina en los Mundiales Sub 17 han sido los terceros puestos alcanzados en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. En la edición más reciente, el conjunto albiceleste fue eliminado en semifinales por Alemania en definición por penales y finalizó en la cuarta posición tras caer frente a Malí.

Complejo Aspire Academy

El recinto cuenta con ocho canchas diseñadas bajo los más altos estándares del deporte internacional y será sede de un total de 104 partidos a lo largo del torneo. Durante la fase de grupos, se disputarán ocho encuentros por jornada.

Argentina Sub 17.

El complejo cuenta con excelentes conexiones de transporte público y está diseñado para garantizar un acceso cómodo y sin obstáculos para personas con discapacidad. Los aficionados podrán presenciar varios partidos en un mismo día sin moverse entre distintas ciudades, ya que todas las canchas se concentran en el mismo centro deportivo.

Desde su inauguración en 2004, la Aspire Academy ha desarrollado atletas de élite y medallistas olímpicos en diversas disciplinas. Para los seguidores del fútbol, la experiencia será inédita: con una sola entrada podrán asistir a hasta seis encuentros diarios, mientras que quienes adquieran el pase premium tendrán acceso a la totalidad de los partidos del torneo.

Qatar como sede hasta 2029

Con el objetivo de potenciar la proyección de los futbolistas jóvenes, Qatar se mantendrá como anfitrión fijo hasta 2029, con Doha como epicentro. Esta medida apunta a consolidar un complejo deportivo de alcance internacional que promueva el crecimiento y la visibilidad de futuras promesas.

Todo lo que hay que saber sobre la organización del Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

El acuerdo forma parte de la estrategia nacional para situarse como un protagonista destacado en el ámbito deportivo mundial. Gracias a inversiones constantes en infraestructura y tecnología de alto nivel, la sede busca atraer a selecciones, clubes y academias interesados en optimizar su rendimiento en instalaciones de excelencia.

