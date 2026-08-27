Alerta en Bolivia: La Paz quedó cubierta de basura tras 15 días sin recolección

Bolivia en alerta sanitaria tras 15 días sin recolección de residuos y montañas de basura en las calles de La Paz.

La capital administrativa de Bolivia atraviesa una grave crisis por la acumulación de basura , luego de que el servicio de recolección permaneciera interrumpido durante más de dos semanas a raíz de un conflicto contractual entre la Municipalidad y las compañías responsables de la limpieza urbana .

La falta de recolección provocó que los desechos se amontonaran en calles de zonas residenciales y comerciales de la ciudad andina. Ante este panorama, tanto los habitantes como las autoridades sanitarias expresaron su preocupación por las posibles consecuencias que esta situación puede generar sobre la salud de la población .

En las principales avenidas de La Paz , así como en las inmediaciones de los mercados con mayor movimiento, la presencia de residuos se volvió parte del paisaje cotidiano. Bolsas de basura, desperdicios y líquidos se acumulan sobre veredas y calles, mientras que el olor desagradable afecta de manera permanente a vecinos y trabajadores de los sectores más comprometidos.

“ Estamos así ya 15 días en medio de la basura, el alcalde ya debería poner una solución ”, reclamó Lorena Choque , comerciante del mercado de El Tejar. “La junta directiva es la que se ha dignado en levantar la basura, aun así está terrible el olor” , agregó.

La disputa comenzó a mediados de agosto, cuando las compañías Trébol y La Paz Limpia, encargadas de la recolección y el mantenimiento de la higiene urbana, reclamaron a la Alcaldía una actualización de los contratos debido al impacto del incremento en el costo del combustible y de los gastos necesarios para operar.

El reclamo de las empresas que derivó en la suspensión

Según explicó Ramiro Maquera, secretario general del sindicato de La Paz Limpia, los acuerdos habían sido establecidos antes de esas modificaciones económicas y, para poder mantener la prestación, las empresas necesitan una revisión de las tarifas. El dirigente señaló que la medida de fuerza empezó de manera parcial, pero ante la ausencia de un entendimiento con las autoridades municipales terminó derivando en la interrupción total de la recolección.

Ante el agravamiento del panorama, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, alcanzó un entendimiento con las compañías encargadas del servicio para revisar las condiciones de los contratos y restablecer las tareas de limpieza en la ciudad.

Tras concretar el acuerdo, el jefe comunal remarcó que hará respetar lo establecido y vinculó la prestación del servicio con su responsabilidad sobre la salud pública y la protección de los habitantes. Además, cuestionó que la recolección de residuos no se haya retomado de manera inmediata, pese al compromiso alcanzado con las empresas.

“No hay una justificación para que la ciudad esté así. Ellos se han comprometido a hacer la limpieza y tendrían que haber trabajado por tiempo y materia”, dijo.

Por su parte, La Paz Limpia informó que pondrá en marcha un operativo especial destinado a retirar de manera progresiva los residuos que se acumularon durante la interrupción del servicio, comenzando por los sectores considerados más afectados.

Un operativo para retirar los residuos acumulados

La compañía estimó que restablecer por completo la recolección demandará un mínimo de cuatro días y pidió a los vecinos que tengan paciencia durante el desarrollo de las tareas, mientras se implementa el esquema previsto para normalizar la prestación.

La acumulación de residuos en una ciudad de más de 800.000 habitantes, ubicada a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar, encendió las alarmas de las autoridades sanitarias. José Carrasco, director del Servicio Departamental de Salud de La Paz, advirtió sobre la gravedad del escenario y señaló que la situación constituye un riesgo importante para la salud de la población.

Uno de los sectores donde el problema resulta más evidente es el entorno del mercado Rodríguez, considerado uno de los principales centros comerciales de la capital boliviana, donde los desechos se acumulan en grandes cantidades.

El fuerte olor provocado por los residuos acumulados se convirtió en una de las principales molestias para quienes trabajan en la zona céntrica. “El olor es tremendo, esto nos está afectando mucho porque el hedor entra a las oficinas. Se siente el olor que se va acumulando día a día”, contó Brenda Mamani, trabajadora de limpieza en el centro de La Paz.

La crisis económica suma presión al conflicto

El conflicto se desarrolla además en medio de una delicada situación económica en Bolivia, que elevó los costos de funcionamiento de distintos servicios. En diciembre, el gobierno resolvió retirar la subvención a los combustibles y aumentar los valores destinados a los grandes consumidores, una decisión que tuvo impacto directo sobre los gastos operativos de los servicios públicos.

A ese escenario se sumó, en enero, un incremento del salario mínimo, que representó un nuevo aumento en los costos que deben afrontar las compañías responsables de la recolección y limpieza urbana. “Pedimos el ajuste de precios para estabilizar”, reiteró Maquera.

La escasez y las dificultades para acceder al combustible, sumadas a una recesión económica que atraviesa Bolivia y que es considerada la más severa de las últimas cuatro décadas, complican todavía más la tarea de las autoridades municipales de La Paz.

En este contexto, los vecinos deben convivir diariamente con los residuos acumulados mientras aguardan que el servicio de recolección pueda normalizarse de manera efectiva en todos los sectores de la ciudad.