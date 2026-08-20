Emergencia en Potosí por el fuerte temporal de nieve: más de 26.000 familias afectadas

El intenso temporal de nieve que azotó el sector occidental de Bolivia generó consecuencias para más de 26.000 familias pertenecientes a 323 comunidades . La zona andina de Potosí fue la más perjudicada, según informó el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero .

De acuerdo con el funcionario, la localidad de Uyuni , reconocida por albergar el salar que lleva su nombre y una de las principales reservas de litio de Bolivia, registra 8.364 familias afectadas y otras 2.350 damnificadas . El temporal también provocó consecuencias sobre la actividad ganadera, con 78.755 camélidos perjudicados y 750 animales muertos .

Según el informe oficial, el temporal de nieve también provocó complicaciones en el circuito turístico de Uyuni y en las poblaciones de los alrededores , además de alcanzar a la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa (RNFA-EA) , situada a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar y ubicada en la frontera con Chile.

La situación también golpeó al municipio de Atocha , donde se contabilizaron 7.433 familias damnificadas , y a Llallagua , que registra 73 comunidades afectadas .

La semana pasada, efectivos de la Policía y los bomberos participaron del rescate de tres ciudadanos estadounidenses que habían quedado aislados durante más de 30 horas debido a la acumulación de nieve en la Laguna Colorada, dentro de la RNFA-EA. Días después, el domingo, personal del Ejército asistió a dos turistas franceses que se encontraban en la localidad de Quetena, también dentro de este circuito turístico.

¡Intensa nevada en Bolivia!



Frente frío cubrió de blanco La Paz, Potosí, Oruro y Cochabamba .



El temporal dejó centenares de vehículos varados y rutas cerradas en sectores como Confital (Cochabamba-Oruro) y La Cumbre (La Paz-Yungas) .#19agos #Bolivia

(Video vía RT) pic.twitter.com/LsTWIPefTD — Ana de Rodríguez (@AnaDelivery_) August 19, 2026

En tanto, en el área de Villazón, ubicada al sur de Potosí y sobre la frontera con Argentina, el viceministerio calculó que alrededor de 85.000 animales de ganado están en riesgo, mientras que unas 55.000 hectáreas destinadas al pastoreo sufrieron daños a raíz del fenómeno climático.

Rescates, daños y medidas de emergencia

Entre las principales necesidades señaladas por Defensa Civil se encuentran la distribución de alimento para el ganado, suplementos vitamínicos y medicamentos veterinarios, además de productos de primera necesidad, equipamiento pesado para despejar y reparar caminos, abrigo y medidas destinadas a impulsar la recuperación de las actividades productivas.

Por su parte, la Gobernación de Potosí declaró la emergencia regional, una medida que permite poner en marcha herramientas excepcionales de asistencia para atender a las comunidades y sectores afectados.

Por otra parte, las autoridades nacionales llevan adelante una investigación para esclarecer la muerte de una mujer en la región andina de Oruro, quien habría fallecido luego de que un árbol cayera como consecuencia del peso acumulado de la nieve. El intenso temporal también obligó a disponer la suspensión preventiva del tránsito terrestre en distintos caminos desde el martes, como medida de seguridad.

En la ciudad de La Paz, continuaba interrumpida la circulación por la ruta que conduce hacia La Cumbre, un paso situado a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar que funciona como conexión con la región subtropical de Los Yungas y el norte amazónico. Sin embargo, durante la tarde se habilitó parcialmente el tránsito, lo que permitió que algunas familias se acercaran al lugar para disfrutar del paisaje cubierto de nieve.

Cortes de rutas y cientos de personas varadas

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó oficialmente que se produjo una “pérdida de plataforma” en el tramo Unduavi-Chulumani, ubicado en Sur Yungas, por lo que las autoridades resolvieron interrumpir por completo la circulación en ese sector.

A través de un comunicado, el organismo pidió a quienes deban transitar por las zonas afectadas que cumplan con las restricciones vigentes, circulen a menor velocidad y extremen las precauciones para evitar nuevos inconvenientes.

El fuerte temporal de nieve que atraviesa Bolivia afecta por estas horas a cinco de las nueve regiones del territorio nacional y provocó el cierre de distintos caminos, especialmente en las zonas de mayor altitud. En las últimas horas, más de 360 personas quedaron aisladas y debieron ser asistidas, entre ellas alrededor de 60 turistas italianos.

#Internacional || ¡Emergencia por nevadas! Intensas nevadas en el occidente de Bolivia han dejado más de 26 mil familias y 323 comunidades afectadas, principalmente en Potosí. El fenómeno provocó la muerte de cientos de cabezas de ganado y daños en vías de comunicación. pic.twitter.com/Jrjwx6Mdh6 — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) August 20, 2026

El comandante departamental de la Policía de Potosí, coronel Pompeo Sánchez, explicó a The Associated Press que numerosos viajeros fueron auxiliados durante el martes, incluidos los turistas italianos que volvían en colectivo desde el Salar de Uyuni. “Ahora todos están bien; siguieron su camino hacia La Paz”, aseguró el jefe policial.

Asistencia internacional y el pronóstico para los próximos días

Desde Italia, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó que su Unidad de Crisis, junto con la Embajada italiana en La Paz, brindó asistencia a cerca de 100 ciudadanos italianos que habían quedado aislados en sectores de alta montaña debido al temporal y las condiciones climáticas extremas que atraviesan distintas regiones de Bolivia.

En paralelo, medios de comunicación locales compartieron imágenes de llamas, alpacas y vicuñas cubiertas por la nieve, que buscaban alimento en los alrededores. En los sectores más alejados, además, los propios conductores se organizaron para colaborar con el despeje de las rutas.

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero Zimmermann, señaló que se trabaja de manera coordinada con los municipios, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los bomberos y las Fuerzas Armadas para brindar asistencia a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de los caminos.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología anticipó que la llegada de una masa de aire seco impedirá que se produzcan nuevas nevadas en el altiplano boliviano y favorecerá una mejora en el clima. Sin embargo, el organismo alertó que las bajas temperaturas continuarán debido al ingreso de un nuevo frente frío.