Emma Mary Tiglao de Filipinas es la Miss Grand International 2025

Emma Mary Francisco Tiglao fue coronada Miss Grand International 2025 durante la gala celebrada en Bangkok, Tailandia . La representante de Filipinas se llevó todos los aplausos del público y recibió la corona de manos de su compatriota Christine Juliane Opiaza, ganadora de la edición anterior.

El certamen reunió a más de 70 participantes de todo el mundo en una velada cargada de brillo, música y emoción. Con esta nueva victoria, Filipinas alcanzó un logro histórico al obtener dos títulos consecutivos en una de las competencias más prestigiosas del planeta.

Emma Mary Tiglao nació el 8 de diciembre de 1994 en la provincia de Pampanga, en el norte de Filipinas. Se graduó con honores en Administración de Turismo Internacional en la Universidad Holy Angel en 2014, y desde joven mostró interés por la comunicación y la moda.

Su carrera profesional se consolidó con el modelaje. Trabajó en diversos países asiáticos, como Camboya, Malasia, Singapur, China, Corea del Sur y Japón. Esa experiencia le permitió adquirir una sólida formación internacional y posicionarse como una figura destacada dentro del mundo de la belleza.

Miss Grand International (3)

Una figura reconocida en los medios

Además de su trabajo como modelo, Tiglao desarrolló una carrera en televisión. Se desempeñó como presentadora del noticiero “Mata ng Agila” de Eagle Broadcasting Corporation, y más tarde formó parte del programa matutino “Kada Umaga” en Net 25.

Su estilo natural frente a cámara y su compromiso con el periodismo responsable le permitieron ganarse la confianza del público filipino. Su versatilidad entre los medios y las pasarelas fue uno de los puntos fuertes que resaltaron durante el certamen.

Miss Grand International (1)

De Miss Intercontinental a Miss Grand International

Antes de conquistar la corona de Miss Grand International, Tiglao ya había representado a Filipinas en el concurso Miss Intercontinental 2019, realizado en Egipto. En esa oportunidad logró ubicarse entre las 20 semifinalistas, marcando el inicio de una carrera internacional dentro del universo de la belleza.

Su participación en el certamen de 2025 la encontró más preparada y con una fuerte base de seguidores. Su triunfo reafirma el liderazgo de Filipinas como uno de los países más destacados en la industria de los concursos de belleza.

Miss Grand International

Un título que impulsa su carrera global

Con la corona en sus manos, Emma Mary Tiglao comenzará un año de giras internacionales, campañas humanitarias y actividades oficiales en representación de la organización Miss Grand International.

El concurso, que promueve mensajes de paz y respeto entre las naciones, tendrá en Tiglao una embajadora con perfil mediático y compromiso social. Su figura combina carisma, formación académica y experiencia profesional, una fórmula que la posiciona entre las reinas más completas del circuito internacional.