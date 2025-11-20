jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 10:51
Importante.

La forma de dormir de tu perro dice cómo se siente

Muchos dueños de perros conocen los hábitos de sus mascotas e identifican fácilmente cuándo el perro está feliz, ansioso, sorprendido o asustado. Pero, ¿qué significa su postura para dormir? Al igual que los humanos, los perros tienen preferencias que pueden decir mucho sobre ellos.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
¿Cómo se siente tu perro?

¿Cómo se siente tu perro?

Lo único que debes hacer es observar bien a tu mascota: los perros duermen de 13 a 16 horas al día y puede mostrarte perfectamente cómo se siente.

Panza abajo

Dormir en la panza es una de las posturas más frecuentes entre los perros. Esta posición le permite ponerse de pie rápidamente en caso de un peligro y, por lo general, en esta postura el perro no entra en la fase del sueño profundo, solo duerme con un sueño ligero. Esta posición se explica con el instinto de supervivencia y autopreservación.

1 - panza abajo.jpg

De costado

En esta postura los perros duermen y descansan bien, y aunque no hayan tenido un día saturado, a muchos animalitos les encanta dormir así. También esta posición significa que la mascota se siente absolutamente segura, ya que no está cubriendo los órganos de vital importancia. Cuando los perros se sienten cómodos y confían en las personas que están a su lado, pueden darse el lujo de dormir en una posición tan relajada. Este tipo de perros tienen un vínculo fuerte con el dueño y con la familia.

2 - de costado.jpg

Posición de superhéroe

Esta posición es típica de cachorros, pero algunas razas de perros siguen durmiendo así de adultos. En los cachorros esta posición muestra que tienen muchas energías y hábitos de perro guardián desarrollados, ya que le permite al perro ponerse de pie rápidamente. Si notas que tu perro adulto empezó a dormir así, quiere decir que está lleno de energías y siempre está listo para jugar.

Perro durmiendo como superheroe.jpg

Bolita

En esta postura el perro busca proteger sus patas, su garganta y los órganos de vital importancia. O también, guardar el calor. Si tu mascota duerme así, tal vez haya algo que la preocupa: por ejemplo, algún ruido o el miedo. Pero esta postura no siempre es un motivo para preocupación: los perros con un carácter suave prefieren dormir hechos bolita.

Perro durmiendo como bolita.jpg

De espaldas

La posición de dormir más relajada entre los perros es con el cuello y la panza, las partes más vulnerables, descubiertos. Si tu mascota duerme de espaldas, quiere decir que te tiene confianza absoluta y se siente cómoda a tu lado. Pero también esto puede significar que el perro tiene calor o gastó muchas energías durante el día. Si tu mascota duerme así a menudo, quiere decir que está segura de sí misma y se adapta fácilmente a todo tipo de condiciones.

Perro durmiendo de espalda.jpg

Con las patas hacia arriba

Es una "versión" de dormir de espaldas para los perros con patas largas. Las patas largas en esta posición se ven muy divertidas. La postura significa que el perro se siente feliz y seguro. Adicionalmente, los animales que duermen así suelen ser independientes y tranquilos.

Con las patas estiradas.jpg

Fuente: La Bioguía

