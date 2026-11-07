Tiroteo en Cracovia: al menos seis muertos y 16 heridos tras un ataque en una plaza turística de Polonia

Un violento tiroteo sacudió este sábado el centro histórico de Cracovia, en el sur de Polonia. Un hombre armado abrió fuego contra las personas que circulaban por la Plaza del Mercado Principal y provocó la muerte de al menos seis personas, mientras que otras 16 resultaron heridas , según los últimos reportes oficiales.

Mundo. Tiroteo en una zona del Mundial en California: un muerto y un herido grave

El ataque ocurrió alrededor de las 15, hora local, en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, que suele recibir a numerosos visitantes. Tras los primeros disparos, se desplegó un importante operativo policial y de emergencia , mientras turistas y residentes buscaban refugio en comercios y calles cercanas.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el agresor llegó en un automóvil y comenzó a disparar indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en la plaza. Luego continuó desplazándose por la zona, lo que provocó que hubiera víctimas en distintos puntos.

Los efectivos policiales intervinieron y se enfrentaron con el hombre, que también disparó contra los agentes. Finalmente, fue herido y detenido. Posteriormente, fue trasladado a un hospital.

La Policía informó que el sospechoso es un ciudadano polaco de 25 años. Vestía ropa de estilo militar y llevaba un arma larga. En el vehículo también encontraron otras armas y municiones.

Seis muertos y 16 heridos: dos policías están entre las víctimas

El balance más reciente indica que seis personas murieron, cuatro mujeres y dos hombres, mientras que otras 16 resultaron heridas. Entre los lesionados hay dos efectivos policiales: uno sufrió heridas graves y el otro permanece en estado crítico.

Los servicios de emergencia trabajaron en distintos sectores del centro histórico. También se desplegaron helicópteros para colaborar con el traslado de personas heridas.

El Ayuntamiento pidió a la población que evitara acercarse al área del ataque para facilitar las tareas de los equipos de seguridad y asistencia. Además, el alcalde de Cracovia decretó días de duelo oficial en la ciudad.

Las autoridades investigan los motivos del tiroteo

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó que estaba recibiendo información permanente sobre lo ocurrido y señaló que la Policía investiga los antecedentes del sospechoso y las circunstancias del ataque.

Por su parte, el presidente Karol Nawrocki expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reclamó que se esclarezcan los hechos.

El ministro del Interior, Marcin Kierwiski, destacó la intervención de los agentes y aseguró que el responsable quedó bajo custodia. Las autoridades indicaron que el sospechoso habría actuado solo y que no existe una amenaza para la población.

Cracovia es la segunda ciudad más grande de Polonia y uno de sus principales destinos turísticos. Su Plaza del Mercado, escenario del ataque, concentra restaurantes, comercios y algunos de los edificios históricos más visitados del país.