miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 10:23
Italia.

Un violento ciclón golpeó Sicilia y obligó a evacuar zonas costeras

Hubieron olas gigantes, inundaciones repentinas y operativos de emergencia en áreas turísticas del sur de Italia, con escenas de tensión y daños materiales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un ciclón azotó Sicilia, provocó evacuaciones y escenas de caos en zonas costeras.

Un ciclón azotó Sicilia, provocó evacuaciones y escenas de caos en zonas costeras.

Un potente ciclón azotó el martes el corazón del Mediterráneo y provocó una emergencia en distintas zonas de Italia, con mayor gravedad en Sicilia. Allí se declararon alertas máximas por ráfagas extremas, precipitaciones intensas y un fuerte oleaje. El temporal forzó la evacuación de unas 190 personas y causó importantes destrozos en sectores cercanos al mar.

En las redes sociales circularon registros impactantes del episodio en el puerto de Lipari, donde una ola de gran magnitud desbordó las barreras de contención y anegó las calles en pocos instantes.

Un potente ciclón azotó el martes el corazón del Mediterráneo y provocó una emergencia en distintas zonas de Italia.

Oleaje extremo y vientos récord en la costa siciliana

Las fuertes olas hicieron balancear violentamente a los barcos amarrados y se internaron en sectores bajos de la ciudad, desatando momentos de temor tanto entre vecinos como entre visitantes. De acuerdo con los organismos meteorológicos, el fenómeno —denominado Ciclón Harry— produjo vientos que alcanzaron los 120 km/h y un oleaje de hasta nueve metros, con anegamientos en áreas costeras y peligro de crecidas súbitas.

Frente a la gravedad del escenario, el organismo de Protección Civil dispuso evacuaciones preventivas en varios sectores de Sicilia. Uno de los procedimientos más complejos tuvo lugar en Giampilieri Marina, donde 32 personas alojadas en un establecimiento asistencial situado sobre la línea costera debieron ser reubicadas en zonas seguras.

En tanto, en Acireale el intendente ordenó el retiro de 95 habitantes que residían en poblados junto al mar. Decisiones de la misma naturaleza también se implementaron en Pachino, Marzamemi y en el área de Granelli.

Evacuaciones masivas y despliegue de emergencia

En este contexto, casi 200 comunas pusieron en marcha sus centros de emergencia y unas 150 ciudades resolvieron interrumpir las actividades escolares. Para atender la contingencia, se movilizaron más de 200 agentes de Protección Civil, apoyados por cerca de 1.000 voluntarios y alrededor de 5.000 integrantes de los servicios de emergencia y de los gobiernos locales, encargados de seguir de cerca la evolución del fenómeno.



La tormenta también tuvo un fuerte impacto en la aviación. Las intensas ráfagas de siroco obligaron a desviar y cancelar vuelos en el aeropuerto Falcone Borsellino, donde varias aeronaves no lograron descender durante la noche. Si bien el martes por la mañana el funcionamiento comenzó a normalizarse de manera parcial, continuaron los inconvenientes con demoras y suspensiones.

Postales de igual gravedad se repitieron a lo largo del litoral este de Sicilia. En la localidad de Fondachello, grabaciones difundidas muestran al agua del mar ingresando con violencia por una calle angosta y llevándose un vehículo, mientras restos y espuma marina se internaban en la zona urbana.

Impacto regional: vuelos afectados y daños en Malta

El impacto del temporal se extendió además hasta Malta, donde se informaron intensas tormentas de granizo que dejaron capas de hielo sobre las calzadas, con un aspecto similar al de una nevada.

Desde Malta, los organismos oficiales aconsejaron mantenerse alejados de la franja costera y suspender tareas en lugares elevados. En Italia, en tanto, se alertó que el escenario continuará siendo delicado en el sur del país durante las próximas horas.

El impacto del temporal se extendió además hasta Malta, donde se informaron intensas tormentas de granizo.

El presidente de la región de Sicilia, Renato Schifani, instó a extremar los cuidados, al tiempo que siguen en funcionamiento los dispositivos de control y los equipos de emergencia permanecen en estado de vigilancia frente a eventuales nuevas afectaciones.

