La Fundación Música con Alas realizó su gala solidaria con destacadas presencias de la cultura nacional

La Fundación Música con Alas llevó adelante su gran gala solidaria en Jujuy con la participación de Patricia Sosa, Mora Godoy y la conducción de Sol Rivas, en una jornada destinada a recaudar fondos para la compra de instrumentos musicales. El evento tiene como objetivo fortalecer el trabajo educativo y social que la institución realiza junto a 300 niños y jóvenes de la provincia, además de sostener su programa dedicado a adultos mayores.

Jujuy. Patricia Sosa en la Gala Solidaria de Música con Alas: "Esto es solidaridad, que es amor en acción"

Con la calidez que los caracteriza y tras haber llegado a la provincia con dos días de anticipación para disfrutar de sus paisajes, Patricia Sosa y el productor musical Oscar Mediavilla , compartieron sus sensaciones antes de sumarse al espectáculo organizado por la fundación Música con Alas en Jujuy.

" La verdad que es precioso venir a participar de este evento de Música con Alas. Yo estuve con la orquesta, me parece una cosa de locos. Estuve viendo a los niños más chiquitos y es hermoso ", expresó con entusiasmo Patricia Sosa, maravillada por el talento y el compromiso de los integrantes del proyecto.

Por su parte, Oscar Mediavilla subrayó el impacto positivo de la iniciativa en la comunidad: " Es impresionante las cosas lindas que puede hacer la música y esta me parece una fundación hermosamente saludable ". Mediavilla compartió el consejo que les brindó durante los ensayos para ayudarlos a disfrutar del escenario más allá de la técnica: "Uno les dice: traten de vibrar, pongan el corazón. Ya olvídese de lo que aprendieron a tocar; ahora toquen, vibren, afinen, vamos, concentrados. Deseamos con todo que hoy sea una gran noche para ellos, que sea una noche merecida".

Al profundizar sobre la historia de esfuerzo detrás de la organización, Sosa se mostró visiblemente conmovida por el trabajo de contención que realizan desde hace años. "Es muy conmovedor, porque se han hecho de abajo, remando. Sacar a los chicos de la calle es muy difícil y esta es una propuesta donde se los eleva de tal manera, primero porque les dan un camino y les pueden descubrir una vocación, y después porque la parte espiritual empieza a funcionar. Empiezan a vibrar alto; la música te hace vibrar alto", reflexionó la cantante.

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla

”Es un placer y un honor haber sido convocada”

La reconocida bailarina y coreógrafa Mora Godoy participó de la gala de la fundación Música con Alas en Jujuy, donde desplegó su arte junto a Sergio Díaz y destacó el impacto cultural y social del evento.

En el marco de una noche inolvidable en San Salvador de Jujuy, la prestigiosa bailarina Mora Godoy fue una de las grandes figuras de la gala organizada por la fundación Música con Alas en el Centro Cultural y Museo Lola Mora.

Asimismo, remarcó la importancia social del proyecto que convoca a cientos de jóvenes músicos de la provincia: "Para mí es un placer estar en esta gala de Música con Alas, con este emprendimiento que tienen todos y que tan bien le hace a muchos chicos. Es un placer y un honor haber sido convocada y poder colaborar con mi granito de arena".

Al referirse a la preparación artística para la velada, la bailarina explicó los criterios técnicos y estéticos detrás de la elección de su repertorio, adaptado especialmente a las características del espacio: "Hay algo que es clave y es que no hay escenario; entonces, cuando bailamos sobre piso de madera también tenemos que traer un tema que no arriesgue ni tengamos ningún tipo de caída ni de lesión".

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"Estamos muy felices de esta gran gala"

Durante la previa del espectáculo, Analía Sivila, presidenta de la Fundación Música con Alas, destacó el acompañamiento del público y el impacto directo que tendrá lo recaudado en el crecimiento de la entidad. “Estamos muy felices de esta gran gala solidaria, agradeciendo a toda la comunidad que se está sumando para que esta noche sea inolvidable y más que nada para que sea una noche especial para dar oportunidades a los 300 niños y jóvenes que hay en la Fundación Música con Alas”, expresó la referente institucional.

"Hay 500 chicos en lista de espera"

El músico jujeño Juanjo Pestoni destacó el impacto social de la gala solidaria de la Fundación Música con Alas, realizada en el Centro Cultural Lola Mora, y reveló que la institución cuenta actualmente con 300 niños tocando y otros 500 en lista de espera por falta de instrumentos. Durante el evento, el músico jujeño celebró la respuesta del público y adelantó que el próximo 25 de noviembre se realizará una nueva presentación sinfónica junto a artistas invitados.

Consultado sobre el significado de la velada en el flamante espacio cultural de la capital jujeña, Pestoni subrayó que el objetivo principal excede lo artístico para enfocarse en la inclusión educativa. “Más allá de todo lo que va a ser el show y esta hermosa gala, el fin es la compra de instrumentos. Hoy la Fundación tiene alrededor de 300 niños tocando y tenemos 500 en espera, así que cada entrada y cada donación que hace la gente es para comprar un instrumento y dar cupo a los chicos”, explicó.

Juanjo Pestoni presente en la gala solidaria

“Estoy muy emocionada”

Sol Rivas regresó a Jujuy para conducir la gala solidaria de la Fundación Música con Alas en el Centro Cultural Lola Mora, donde expresó su emoción por conocer el flamante espacio cultural y adelantó que continuará vinculada al periodismo deportivo televisivo durante el próximo año. La conductora se sumó a la iniciativa benéfica destinada a recaudar fondos para la compra de instrumentos musicales destinados a niños y jóvenes de la provincia.

Durante su paso por el evento, la periodista jujeña destacó el impacto personal que le generó recorrer por primera vez el edificio cultural y reencontrarse con piezas históricas de su infancia. “Estoy muy emocionada. No conocía el Centro Cultural, así que la verdad que estoy fascinada descubriendo cada rincón. Vi los leones que estaban al frente de mi casa, de la plaza de Ciudad de Nieva de toda la vida, así que estoy emocionada con una mezcla de sensaciones todas hermosas”, relató.

Consultada sobre cómo recibió la convocatoria para estar al frente de la conducción de la velada organizada junto a Juan José Pestoni, Rivas aseguró que aceptó de inmediato debido al fin social del proyecto.

“Desde un primer momento me entusiasmó porque creo que la música es una de las expresiones más profundas del alma. Eso mezclado con darle una mano a niños para que se puedan meter en el mundo de la música, conocer los instrumentos y desarrollarse en el aspecto artístico, me encantó. Estuve firme desde el principio y le dije a Juan José: ‘Acá estoy, te ayudo, vamos a hacer una gran noche’”, señaló.

“Estoy muy felíz y contento”

El director Pablo Medrano se mostró conmovido y entusiasmado por el desafío de conducir a la orquesta en una presentación especial junto a la reconocida cantante Patricia Sosa.

"Siento nervios, mucha emoción, alegría. Son muchas emociones encontradas, pero estoy muy feliz y sorprendido", confesó Medrano minutos antes del inicio del espectáculo, reflejando el clima de adrenalina que se vive detrás de escena.